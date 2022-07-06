06.07.2022
21:59
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Погода
Якутску синоптики вновь обещают дождь
По прогнозу Якутского гидрометцентра в ближайшие сутки, 7 июля, в Якутске и ряде районов республики ожидаются грозы и порывистый ветер. Грозы с порывами ветра до 17-22 м/с прогнозируют в Якутске и его окрестностях, а также в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, на севере Мирнинского, Томпонском, Оймяконском, Момском, Верхнеколымском, Оленёкском районах.
Дожди, местами сильные, по прогнозам синоптиков, ожидаются в Якутске, Горном, Хангаласском, Алданском, Нерюнгринском, Олёкминском, Кобяйском районах. Днем +21+26°, при прояснении в центральных районах +27+32°, на юго-востоке +33+38°, на северо-востоке +17+22°, в Арктических районах +11+16°, по побережью +1+6°.
Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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