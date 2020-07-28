Якутску предлагают тотальные перемены – в чем их суть?

Проработав почти два года, администрация Якутска под руководством Сарданы Авксентьевой пришла к выводу, что для улучшения управления городским хозяйством требуется перекроить сложившееся территориальное деление столицы. Мэрия разработала проект изменений в Устав городского округа «город Якутск», на 3 августа назначены публичные слушания.

Публичные слушания состоятся 03 августа 2020 года в 18 ч. 15 мин. в Большом зале Окружной администрации города Якутска (г. Якутск, пр. Ленина, 15, 2 этаж).

Укрупнение территорий

Проектом предусмотрена новая редакция статьи 45 Устава столицы — вводится понятие «хозяйственное районирование» и укрупнение 15 административных территорий до 6 хозяйственных районов с изменением их действующих границ.

Изменения затронут баланс сосуществования в рамках городского округа территорий со своей историей, сложившимся жизненным и хозяйственным укладом. По сути, предлагается пересмотреть общественные договоренности и условия, на которых в 2004 году 11 населенных пунктов долины Туймаада объединились в единый городской округ.

Тогда реформа проходила непросто — вхождение Магана в состав округа сопровождалось нешуточными страстями, а Жатай и вовсе стал окончательно самостоятельным муниципальным образованием. В результате, после серьезной согласительной работы, столичный муниципалитет был образован в составе 8 внутригородских округов и семи пригородных сел и микрорайонов.

Теперь Окружная администрация проводит новую реформу. Решения органов местного самоуправления должны отражать волю жителей, но к сожалению, перемены, которые затронут каждого, не вынесены на открытое обсуждение. Зародившись в недрах мэрии, они не до конца доведены до внимания жителей столицы.

Попробуем разобраться, в чем же суть предлагаемых перемен и что они принесут городу, его жителям.

Новые районы Якутска

Действующее законодательство в области местного самоуправления не предусматривает понятия «хозяйственный район». Если следовать смыслу, который в него вкладывает мэрия, хозяйственное районирование предполагает деление территорий с точки зрения их ресурсного, экономического потенциала. Но новые районы в большинстве своем предлагается выделить именно по территориальному признаку, нежели по ресурсному.

Об этом однозначно свидетельствуют их названия – Центральный, Лермонтовский, Западный, Мархинский, Пригородный. Единственный новый район, в названии которого прослеживается предполагаемый ресурсный потенциал, это Промышленный. Но и в этом случае название перешло «по наследству» от Промышленного округа.

Получается, что новое деление использует термин «хозяйственное районирование» лишь только для обоснования необходимости и полезности изменений. Чтобы было более убедительным, слово «хозяйственный» помещено в название каждого нового района, не отражая принципов его формирования, функций в жизнедеятельности и развитии городского округа.

В качестве главного довода разработчики заявляют лучшую управляемость укрупненных районов. Но сама природа, смысл местного самоуправления заключается в непосредственной близости к людям, в более тесной связи и подотчетности жителям. Укрупнение муниципалитетов не должно инициироваться лишь для обеспечения заявленного повышения уровня управляемости. При любых изменениях территорий муниципальных образований важно, прежде всего, соблюдать принципы доступности местной власти для населения.

Единый «Табагинско-Кангаласский» район

Однако, по проекту нового районирования в состав единого Пригородного хозяйственного района будут входить села Владимировка, Табага, Старая Табага, Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка, Маган и микрорайон Кангалассы. Эти населенные пункты находятся в разных частях городского округа на большом расстоянии друг от друга.

От Табаги до Кангалассов более 70 километров и понятно, что управление ими в составе одного хозяйственного района не прибавит эффективности, а только затруднит оперативное решение проблем. Поспешное и непродуманное объединение столь различных и отдаленных друг от друга поселений будет проходить крайне болезненно для их жителей, конкуренция между селами может перерасти в открытый конфликт.

Предлагаемый к созданию Пригородный хозяйственный район выглядит как большая «коммунальная» квартира со всеми ее проблемами, а что будет твориться на «кухне» – в новом муниципальном бюджетном учреждении для управления районом – представить затруднительно, даже то, где эта общая управа будет находиться.

«Магано-Покровский» район

Трудно понять логику формирования Западного района, который по предложению разработчиков будет состоять из «пойменной части городского округа» и «территорий, расположенных на возвышенности сопок», а также какой общей идеей хозяйствования будет объединено село Маган с кварталами «Гериатрический центр» и «Высшая школа музыки» по Покровскому тракту.

Центральный район

Отдельное внимание следует обратить на формирование границ Центрального района. Теперь это территории от пересечения улиц Дзержинского/Кальвица и до микрорайона ДСК/Воинской части. Бесспорно, Якутск растет, но не так, чтобы его центром стала столь значительная по площади часть города, где проживает большинство населения.

Предполагаемые к объединению районы столицы настолько отличаются по комфортности городской среды, что до такого укрупнения следовало бы устранить колоссальный разрыв в их развитии. Ведь просто назвав часть Автодорожного округа Центральным районом, невозможно решить проблему большого неравенства его жителей по условиям комфортности проживания с жителями исторического центра столицы.

Будущее реформы

Как видим, даже на первый взгляд предлагаемая реформа вызывает множество вопросов, поэтому хотелось бы понять, какие цели преследует Окружная администрация, какой выхлоп рассчитывает получить от задуманного.

Конечно, и предыдущими городскими властями принимались решения, направленные на улучшение качества муниципальных услуг или отраслевого развития экономики Якутска. Ранее были расширены полномочия управ и пригородных администраций. Для хозяйственного развития сельских пригородов был запущен проект «Агропояс столицы», для экономического возрождения промышленных северных территорий – Индустриальный парк «Кангалассы».

В документах по новому проекту, опубликованных на сайте Якутск.рф, четких обоснований для предлагаемых изменений не обнаружено. Пояснительная записка содержит расплывчатые фразы о «совершенствовании управления городским хозяйством» путем создания абсолютно разнородных и разрозненных районов. К каждому району предполагается применять различные методики развития, но не представлены ожидаемые последствия таких значимых территориальных преобразований.

При этом, если следовать логике предлагаемого мэрией перехода на хозяйственное районирование, то вместо объединения с Хатассами или Табагой, микрорайону Кангалассы целесообразнее было бы выйти из состава городского округа «город Якутск» и, с учетом территориальной и отраслевой близости, войти в состав ГО «Жатай». Такой сценарий возможен, не стоит забывать, что жители Кангалассов уже выступали с инициативой по проведению референдума для изменения статуса своего микрорайона.

К документам на сайте не приложен картографический материал, что может говорить о нежелании разработчиков привлечь внимание горожан к обсуждению нового деления города. Визуализация предполагаемого «хозяйственного районирования» совершенно справедливо вызовет вопросы о наличии, как минимум, здравого смысла в этом решении.

Предлагаемая реформа предусматривает укрупнение существующих управ, изменение их статуса на муниципальные бюджетные учреждения. Разъяснений по их созданию, а тем более никаких финансовых расчетов не представлено, поэтому можно сделать вывод о расширении штатов сотрудников и наращивании бюджетных расходов на их обеспечение и содержание, что будет абсолютно расточительным и неверным управленческим решением в условиях экономической нестабильности.

Открытым остается и вопрос – почему именно сейчас? Уже пять месяцев столица живет в сложной эпидемиологической ситуации, почти 80% заболевших коронавирусом в республике – жители столицы.

Чем можно объяснить закрытость проекта, отсутствие широкого гласного обсуждении? Ведь даже публичные слушания 3 августа пройдут в ограниченном режиме. В Якутске запрещены мероприятия с участием более 50 человек, в мэрии об этом не могут не знать.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Пояснительная записка

к проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы

«О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»

Проект нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» разработан в целях совершенствования управления городским хозяйством, актуализации территориального деления городского округа «город Якутск».

Взамен 15 административных территорий предлагается установить деление на 6 хозяйственных районов, внутренне однородных, но различающихся между собой по характеру существующей застройки, функциональному назначению территорий, направлениям и методикам планируемого развития.

Изменение территориального деления также предусматривает укрупнение существующих учреждений по управлению административными территориями, которые в качестве муниципальных бюджетных учреждений войдут в систему управления городским хозяйством.

ПРОЕКТ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»

Настоящий нормативно-правовой акт Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 1

Внести в Устав городского округа «город Якутск» следующие изменения:

1. В части 6 статьи 32 слова «административных территориях» заменить словами «хозяйственных районов».

2. Статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Хозяйственное районирование территории городского округа «город Якутск»

Управление городским хозяйством осуществляется с учетом хозяйственного районирования территории городского округа «города Якутска». Границы хозяйственных районов устанавливаются настоящим Уставом по представлению главы округа.».

3. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Уставу

городского округа «город Якутск»

Описание границ хозяйственных районов

городского округа «город Якутск»

1. Центральный хозяйственный район

Граница начинается с перекрестка улиц Дзержинского и Кальвица. От данной точки проходит вдоль оси улицы Кальвица в восточном направлении до Речного порта. Затем вдоль городской дамбы идет в южном направлении до набережной Романа Дмитриева, затем огибая 202 и 203 микрорайоны вдоль берега протоки реки Лена выходит на улицу В.П. Ефимова. По улице В.П. Ефимова доходит до улицы Чернышевского и вдоль нее, включая дома с нечетной стороны, проходит в юго-западном направлении до кольцевой развязки с Покровским шоссе. Далее вдоль оси Покровского шоссе идет до кольцевой развязки на 7 километре и поворачивает в северном направлении до улицы Автодорожная. Затем огибая территорию Воинской части с южной стороны выходит на улицу Ивана Крафта. Далее граница вдоль улицы Ивана Крафта доходит до улицы Ивана Кульбертинова, затем вдоль нее в восточном направлении идет к началу улицы и переходит к берегу озера и огибая территорию Наркологического диспансера выходит на улицу Автодорожная. От данной точки вдоль оси улицы Автодорожная в северо-восточном направлении доходит до перекрестка улиц Автодорожная, Красильникова и Чернышевского. Далее граница идет вдоль оси улицы Красильникова в северо-западном направлении до пересечения с проектируемой окружной дорогой, затем вдоль ее оси в северо-западном направлении доходит до пересечения с Сергеляхским шоссе. Затем граница поворачивает в северо-западном направлении вдоль оси Сергеляхского шоссе до перекрестка улиц Автодорожная, Дежнева и Сергеляхского шоссе. Далее по мосту выходит на западный берег озера Сайсары и обогнув по северному берегу выходит на улицу Лермонтова. От данной точки граница проходит вдоль оси улицы Лермонтова в северо-восточном направлении до перекрестка улиц Лермонтова, Петровского и Вилюйского тракта. Далее по Вилюскому тракту в северо-западном направлении доходит до начала территории кладбища, поворачивает в северо-восточном направлении вдоль территории кладбища, проходит вдоль южной границы городского парка, затем вдоль восточной границы территории Республиканской больницы выходит на перекресток улиц Петра Алексеева и Пирогова. От данной точки по оси улицы Пирогова, через круговую развязку улиц Жорницкого, Пирогова, Кальвица, Свердлова вдоль оси улицы Кальвица возвращается на первоначальную точку.

В состав Центрального хозяйственного района входят: квартала 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 23, 29, 28, 33, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 79, 97, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 135, 136, 140, 141, 142, 161, 202, 203, А, Б, В, ДСК, Воинская часть.

2. Лермонтовский хозяйственный район

Территория Лермонтовского хозяйственного района состоит из трех контуров.

Граница первого контура начинается от перекрестка улиц Держинского и Кальвица. Далее проходит в юго-западном направлении вдоль оси улица Кальвица, переходит через кольцевую развязку на улицу Пирогова. С перекрестка улиц Пирогова и Петра Алексеева направляется в юго-западном направлении по границе территории Республиканской больницы, далее по южной границе Городского парка. От южного угла территории городского парка параллельно улице Лермонтова выходит на угловую точку территории кладбища и далее по ней выходит на Вилюйский тракт. От данной точки граница поворачивает в юго-восточном направлении до перекрестка улиц Лермонтова, Петровского и Вилюйского тракта. Далее проходит по оси улицы Лермонтова до пересечения с Сергеляхским шоссе и поворачивает в юго-западном направлении вдоль оси Сергеляхского шоссе до пересечения с проектируемой Окружной дорогой. Затем граница направляется в северо-западном направлении по оси проектируемой Окружной дороги до пересечения с улицей Билибина. В данной местности включат в себя многоквартирную жилую застройку с двух сторон улицы Билибина на расстоянии ориентировочно 100 метров от оси улицы с западной стороны. Далее граница проходит параллельно улице Билибина к началу улицы и не доходя до Вилюйского тракта 150 метров поворачивает в северо-западном направлении параллельно Вилюйскому тракту, включая в себя расположенные вдоль Вилюйского тракта объекты капитального строительства, микрорайон Борисовку-3, усадьбу Атласовых и выходит на Сергеляхское шоссе. Затем граница поворачивает в северо-восточном направлении до пересечения с Вилюйским трактом и по ее оси возвращается до пересечения с Хатын-Юряхским шоссе. Далее в северо-восточном направлении граница проходит вдоль оси Хатын-Юряхского шоссе, переходит на улицу Курнатовского и на пересечении с улицей Севастопольская поворачивает в восточном направлении до Автострады 50 лет Октября. От данной точки по оси Автострады 50 лет Октября. Далее по оси улицы Дзержинского в южном направлении возвращается в первоначальную точку.

Второй контур включает в себя территорию микрорайона Борисовка-1 и многоквартирную жилую застройку с западной стороны шоссе Отдыха.

Третий контур состоит из многоэтажной жилой застройки микрорайона Птицефабрика. Граница третьего контура начинается с перекрестка улиц Студенческая и Нагорная. Затем по оси улицы Нагорная с северо-западном направлении доходит до озера Ытык-Кюель за домом №7. Далее граница идет в северном направлении вдоль восточного берега озера и огибая территорию Птицефабрики выходит на подъездную дорогу к микрорайону Птицефабрика. Затем поворачивает в юго-западном направлении до северного берега безымянного озера и по его южному берегу выходит к улице Студенческая, а от нее к первоначальной точке.

В состав Лермонтовского хозяйственного района входят: кварталы 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 4а, 4б, 4в, 9, 9а, 9Г, 15, 16, 17а, 17, 43, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 113, 143, 145, 150, 151, 152, микрорайоны Борисовка-1, Борисовка-2, Птицефабрика, ПКиО.

3. Промышленный хозяйственный район

Граница начинается от перекрестка улиц Дзержинского и Кальвица, от данной точки по оси улицы Дзержинского, затем по оси Автострады 50 лет Октября проходит в северном направлении до пересечения Автострады 50 лет Октября с улицей Севастопольская, далее по оси улицы Севастопольская в западном направлении доходит до пересечения с улицей Курнатовского. Затем граница по оси улицы Курнатовского поворачивает в северо-восточном направлении до пересечения с улицей Пилотов и по ее оси идет к началу улицы. Вдоль первого участка с четной стороны граница выходит к восточному берегу озера Белое и вдоль него в северном направлении доходит до стационарного поста ГАИ на границе микрорайона Марха. Далее вдоль оси улицы Можайского в север-западном направлении огибая территории взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск выходит к пересечению с улицей Паромной, затем переходит на улицу Паромную и в северном направлении выходит к границе города Якутска и городского округа «Жатай» в месте прокладки керосинопровода. Далее граница проходит в восточном направлении вдоль границы городского округа «Жатай» и городского округа «город Якутск» и выходит к коренному берегу реки Лена, вдоль берега в южном направлении доходит к городской протоки и вдоль берега через Речной порт выходит к городской дамбе. От данной точки поворачивает в северном направлении проходит до улицы Кальвица и вдоль ее оси возвращается на первоначальную точку.

В состав Промышленного хозяйственного района входят: кварталы 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 52, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, Аэропорт, Речной порт.

4. Западный хозяйственный район

Территория Западного хозяйственного района состоит из:

— в пойменной части городского округа «город Якутск» из территорий, не включенных в состав Центрального, Лермонтовского, Промышленного, Мархинского и Пригородных хозяйственных районов и прилегающих к них земель сельскохозяйственного назначения, состав которых определяется правовым актом Окружной администрации города Якутска.

— территорий, расположенных на возвышенности сопок, входящих в состав городского округа «город Якутск», включая село Маган и прилегающие к селу Маган земель сельскохозяйственного назначения, состав которых определяется правовым актом Окружной администрации города Якутска.

В состав Западного хозяйственного района входят: кварталы 100, 111, 112, 113, «Белое озеро», «Птицевод», «Речевая школа», «Ботанический сад», «Гериатрический центр», «Высшая школа музыки», микрорайон «Тускул», территории садовых некоммерческих товариществ по Вилюйскому, Маганскому и Намцырскому трактам и иные территории за пределами долины Туймаада, не отнесенные к другим хозяйственным районам.

5. Мархинский хозяйственный район

Граница начинается с поста ГАИ, проходит вдоль северного берега озера Белое озера до пересечения с улицей Покрышкина (между домами 68 и 70 по ул. Покрышкина), далее вдоль северного берега речки доходит до переулка Кобяйский, затем вдоль оси переулка Кобяйский выходит к подножию сопки. Далее вдоль подножия сопки направляется в северном направлении, пересекая Маганский тракт, продолжается по подножию сопки, в районе пересечения Намцырского тракта и улицы Экспериментальной поворачивает в северо-западной направлении вдоль опушки леса проходит 2000 метров, затем поворачивает в северо-восточном направлении, охватывая территорию садово-огороднического товарищества «Сосновый бор» спускается к подножию сопки. Далее вдоль подножия сопки доходит до границы территории урочище «Кислицино», огибая ее направляется в восточном направлении до границы микрорайона «Сатал», затем , включая в себя территорию кварталов «Сатал», «Северный», далее по северной границе микрорайона «Сайдам и выходит на Намский тракт». По оси Намского тракта в южном направлении доходит до пересечения с речкой Мархинка, далее в восточном направлении проходит по южному берегу речки Мархинка, огибая территории садово-огороднических товариществ доходит до пересечения с продуктопроводом. Затем в южном направлении выходит на улицу Паромную и вдоль ее оси в южном направлении доходит до пересечения улиц 50 лет Советской Армии, Паромной и Можайского. Далее вдоль оси улицы Можайского в юго-западном направлении возвращается на первоначальную точку.

В состав Мархинского хозяйственного района входят микрорайоны «Марха» (за исключением территории, включенной в состав Промышленного хозяйственного района), «Мечта», кварталы «Сатал», «Северный», «Сайдам».

6. Пригородный хозяйственный район

Территорию Пригородного хозяйственного района составляют территории пригородных населенных пунктов городского округа «город Якутск», а также микрорайон Кангалассы города Якутска в соответствии с границами, внесенными в кадастровый план территории.

В состав Пригородного хозяйственного района входят: села Владимировка, Табага, Старая Табага, Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка, Маган, микрорайон Кангалассы города Якутска.».

К Пригородному хозяйственному району также относятся территории сельскохозяйственного и иного назначения, прилегающие к соответствующим населенным пунктам, состав которых определяется правовым актом Окружной администрации города Якутска.»

Статья 2

1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРИГЛАШАЕМ

НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск».

По инициативе главы городского округа «город Якутск» С. В. Авксентьевой 16 июля 2020 года вынесено распоряжение № 1063 р «О назначении публичных слушаний по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск».

Публичные слушания состоятся 03 августа 2020 года в 18 ч. 15 мин. в Большом зале Окружной администрации города Якутска (г. Якутск, пр. Ленина, 15, 2 этаж).

Территорией проведения публичных слушаний является вся территория городского округа «город Якутск».

Уважаемые горожане, с проектом нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» вы можете ознакомиться на официальном сайте Окружной администрации города Якутска (www.якутск.рф), а также в газете «Эхо столицы».

Ваши предложения и замечания по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» необходимо внести в Оргкомитет слушаний (адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 606, тел. 40-80-34, электронная почта: pravoykt@gmail.com) в письменной форме либо посредством размещения на городском портале One click Yakutsk http://www.oneclickyakutsk.ru не позднее 30 июля 2020 года.