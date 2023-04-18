Якутску нужны водители общественного транспорта

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» приглашает на работу водителей общественного транспорта

«МКУ «Организатор пассажирских перевозок» городского округа «город Якутск» объявляет набор водителей с категорией «Д» для работы на общественном транспорте. Достойная заработная плата от 77 000 тысяч рублей и выше. Для кандидатов имеется возможность предоставления жилья, оплаты проезда при переезде и переобучение на водительскую категорию «Д».

По всем вопросам Вы можете обращаться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1А, кабинет №205 (2 этаж) либо по контактному абонентскому номеру: 8(4112)40-80-94, а также присылать свои вопросы и резюме по электронному адресу: opp-ykt@mail.ru ».