18.04.2023
17:05
334
Якутск
Якутску нужны водители общественного транспорта
МКУ «Организатор пассажирских перевозок» приглашает на работу водителей общественного транспорта
«МКУ «Организатор пассажирских перевозок» городского округа «город Якутск» объявляет набор водителей с категорией «Д» для работы на общественном транспорте. Достойная заработная плата от 77 000 тысяч рублей и выше. Для кандидатов имеется возможность предоставления жилья, оплаты проезда при переезде и переобучение на водительскую категорию «Д».
По всем вопросам Вы можете обращаться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1А, кабинет №205 (2 этаж) либо по контактному абонентскому номеру: 8(4112)40-80-94, а также присылать свои вопросы и резюме по электронному адресу: opp-ykt@mail.ru ».
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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