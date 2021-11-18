Якутску нужен мониторинг вечной мерзлоты

Из-за глобального потепления климата, таяния вечной мерзлоты, подвижки грунтов в городе Якутске по геометрической прогрессии может увеличиться количество домов с деформацией, трещинами, что представляет реальную угрозу обрушения зданий.

В случае реализации худшего сценария развития событий, убытки могут исчисляться миллиардами, даже триллиардами рублей. Чтобы не допустить катастрофу мирового масштаба и своевременно укрепить фундамент, несущие конструкции домов, необходимо вести автоматизированную систему мониторинга вечной мерзлоты.

Этот вопрос обсудили 17 ноября на депутатских слушаниях Якутской городской Думы. Напомним, многие здания в республике были построены с предположением, что вечная мерзлота, замерзшая на протяжении тысячелетий, прочная и никогда не растает. Но у природы, как говорится, были свои планы.

«Наш город стоит на вечной мерзлоте и практически все дома построены на свайном фундаменте. Мы ежегодно вкладываем огромные средства в бюджет города на ремонт дорог, укрепление фундаментов домов. Тем не менее, есть реальные примеры разрушения домов старых годов постройки», — отметил председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.

Игорь СЫРОМЯТНИКОВ, старший научный сотрудник Лаборатории общей геокриологии Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук подчеркнул, что с 1966 года по 2020 год в г. Якутске среднегодовая температура воздуха повысилась на 4,3С.

«Была проведена ревизия системы скважинного мониторинга. Было установлено, что по списку осталось 64 скважины для измерения температуры, а в исправном состоянии осталось всего 13 скважин», — уточнил он.

По его словам, проблема возобновления геокриологического мониторинга может быть решена при достаточном финансировании соответствующей научно-исследовательской работы.

Как он отметил в своем выступлении, происходящая в последнее время активизация криогенных процессов приводит к разрушению зданий, коммуникаций, дорог, опор линий электропередачи и других инженерных объектов в г. Якутске. Все это вынуждает администрацию города ежегодно тратить достаточно много средств на укрепительно-восстановительные, ремонтные и аварийные работы.

По мнению ученых, геотехнический мониторинг построенных в низкотемпературных грунтах зданий позволит принять меры по недопущению их неравномерных деформаций.

Анастасия ЦЕЕВА,заведующей отделом оснований и фундаментов АО «Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства» напомнила о прогнозах, что к 2030 году Якутск будет находится полностью в болоте. Если оттает 10 метров, сваи не могут выполнять свои функции и тогда могут происходить деформации зданий. Повышение температуры грунтов приводит к снижению несущей способности оснований.

Она подчеркнула, что современное строительство значительно изменилось. Темпы строительства таковы, что если раньше здания возводились несколько лет, то сейчас многоэтажные объекты могут возводиться за год-два.

«Большинство зданий на 203 микрорайоне построено с теплыми подземными парковками. На этой территории необходимо организовать геотехнический мониторинг, посмотреть как стоят здания на ленточных фундаментах, где будут в скором времени оттаивать подстилающие многолетние мерзлые грунты», — резюмировала она.

Деформация здания было выявлено в одном из детских садов микрорайона, где были приняты своевременные меры.

Игорь ПРОКОПЮК, генеральный директор ООО «Русгеотех», резидент Технопарка «Сколково» представил информацию об автоматизированной системе мониторинга. Это комплекс технических средств и программного обеспечения для сбора данных с точек наблюдений и передачи информации на сервер.

При работе с базой данных пользователь может добавлять описание, прикреплять фото или чертежи и хранить необходимую техническую документацию.

«Деградация многолетней мерзлоты это проблема, которая существует здесь и сейчас. Об этом было сказано на III международном Северном форуме, который прошел в сентябре этого года. Оттаивание вечной мерзлоты может угрожать жизни миллионов людей, проживающих в Арктических регионах мира.

В 2023 г. в Якутске пройдет международный саммит, посвященный деградации многолетней мерзлоты», — сказал Игорь Прокопюк. И предложил совместными усилиями создать автоматизированную систему мониторинга.

«Русгеотех» внедряет передачу данных по беспроводным технологиям. Строит систему на базе сотовой связи. Он добавил, что в Якутске наблюдают несколько объектов в тестовом режиме, в одном из корпусов 203 микрорайона работает их оборудование.

Заслушав докладчиков, было рекомендовано Окружной администрации разработать нормативно-правовые акты, которые обязывают Управляющие компании вести мониторинг за жилыми домами. Чтобы не было сюрпризов в виде неравномерной усадки и разрушения зданий.

Работу по организации автоматизированной системы мониторинга было предложено вести вместе с министерством ЖКХ и энергетики республики, Управлением Госстройжилнадзора региона.