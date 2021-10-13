Якутску необходим приют для безнадзорных животных

Жители г. Якутска довольно часто жалуются на бездомные собаки, которые ведут себя агрессивно, иногда набрасываются и кусают прохожих, гадят в общественных местах. Справедливости ради стоит отметить, что этим грешат и хозяйские четвероногие друзья. Эту проблему и вопрос строительства приюта для собак рассмотрели сегодня, 13 октября на постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы под председательством Андрея Лебедева.

Как сообщил Василий Смолин, начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска, для отлова и содержания безнадзорных животных заключено соглашение с Департаментом ветеринарии республики.

«Отлов животных без владельцев осуществляется благотворительным фондом «Помоги выжить». В период с 1 января 2021 г. по 6 октября текущего года отловлено 1677 животных, из них стерилизовано — 603, кастрировано — 608, пристроено к новым владельцам — 486. В целях профилактики болезней вакцинировано 1757 животных, в том числе кошек и собак.

В пункте передержки по данным да 6 октября содержится 478 животных без владельцев. Благотворительному фонду «Помоги выжить» в этом году было выплачено порядка 20 млн. руб. за комплекс мероприятий по содержанию, осмотру, вакцинации, маркированию и стерилизации и возврату на прежние места обитания», — сказал Василий Смолин.

Как он добавил, до конца года на эти цели дополнительно потребуется 5,2 млн. руб. В адрес Министерства финансов республики внесено соответствующее предложение о дополнительном финансировании содержания безнадзорных животных на территории города.

Напоминаем, заявки на отлов безнадзорных животных принимаются через единую диспетчерскую службу по телефону 42-48-14. Так, в августе поступило 217 обращений, в сентябре — 283. С окончанием дачного сезона динамика обращения граждан увеличивается.

Как отметил Егор Кардашевский, в Сайсарском округе безнадзорных собак отлавливают сами дворники и передают в Пункт передержки животных. Этот опыт переняли и остальные управы.

По словам Екатерины Безрученко, директора Пункта передержки животных, больше обращений по хозяйским собакам. Они кидаются и кусают прохожих во время прогулки. А по отлову безнадзорных животных работают две бригады. На сегодняшний день для них увеличиваются места в Пункте передержки.

«Количество пристроенных в дом собак у нас в разы больше, чем в других регионах Кроме того, как мы много раз просили, необходимо выделить землю под строительство приюта с ветеринарным центром, чтобы была возможность собрать и содержать собак с бирками», — подчеркнула она.

По мнению Петра Петрова, руководителя Департамента ветеринарии республики, будут приложены все усилия, чтобы обезопасить жителей и гостей столицы Якутии от нашествия безнадзорных животных.

Как резюмировал Андрей Лебедев, в преддверии утверждения бюджета республики, совместно с Окружной администрацией будет проведена комиссия в Ил Тумэн о выделении средств в 2022г. на строительство приюта для собак на территории г. Якутска.

«Мы рекомендуем Окружной администрации рассмотреть вопрос о выделении земельного участка для строительства приюта», — подытожил он.

Таким образом, при положительном решении этого вопроса, в нашем городе появится место, где будут заботиться и ухаживать за безнадзорными животными. На сегодняшний день собаки без хозяев отмечаются специальными бирками.