Якутску не грозит снежный плен

Сегодня, 19 октября плановая уборка снега проводится на улицах Богатырева, Лермонтова, с прибордюрных частей пр. Ленина, пл. Орджоникидзе, на улицах Петровского, Дзержинского, Лермонтова. В работах задействованы 29 дорожных рабочих, 3 мини-погрузчика «бобкэт», 2 фронтальных погрузчика, 15 грузовых автомашин КАМАЗ.

Очистка дорожного полотна от снежного наката и наростов проводится по улицам Дзержинского, 50 лет Октября, Можайского, Гагарина, Быковского, Пилотов, Курнатовского, Кузьмина, Севастопольская. В работах задействованы 2 грейдера ДЗ-98, 2 трактора МТЗ-82 и 4 комбинированные дорожные машины КО-806.

Противогололедные мероприятия — механическая подсыпка речным песком проводится с помощью 8 поливомоечных дорожных машин КО-806.

С начала снежного сезона 13 октября с центральных улиц столицы вывезено 10 286 кубометров снега.

Кроме того, внутриквартальные дороги и проезды, дворы и тротуары чистят дворники ТОУ и управляющих компаний.