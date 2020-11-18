Якутску надо больше работать над увеличением налоговой базы

18 ноября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по имущественным и земельным отношениям. Рассмотрены бюджет города в имущественной и земельной сфере на 2021 год и ход предоставления земельных участков многодетным семьям.

Первый вопрос – «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов (1 чтение) в сфере имущественных и земельных отношений». Информация Ольги Максимовой – начальника Департамента финансов.

В целом бюджет на 2021 год очень сложный – ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов примерно на 300 млн рублей. Только из-за увеличения бюджетного дефицита снижение расходов удалось привести к более-менее удобной цифре в 167 млн рублей.

Депутат Александр Яковлев спросил, как идет работа по возмещению выпадающих доходов?

На что был ответ: на 1 ноября 2020 года оценка выпадающих налоговых доходов в текущем году – 368 млн рублей. Соответствующая заявка направлена в Минфин республики.

По муниципальной программе «Развитие имущественного и земельного комплекса Якутска на 2020-2024 годы» в следующем году большое сокращение. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» — 41,8% к уровню текущего года. ОА объясняет сокращение тем, что заканчиваются лизинговые платежи за спецтехнику.

Подпрограмма «Развитие земельных отношений» — 67% к уровню текущего года. Всего по муниципальной программе – 183 млн рублей, или 72% к уровню 2020 года.

По муниципальной программе «Обеспечение жильем населения Якутска на 2018-2024 годы» идет увеличение за счет подпрограммы «Переселение граждан…» — с 14 млн рублей в этом году до 74 млн в следующем. Однако резкое сокращение в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» — с 50 млн в этом году до 33,5 млн рублей в следующем.

В ходе обсуждения народный депутат республики от города Иван Данилов поинтересовался, насколько активно работает ОА по привлечению федеральных денег на переселение из ветхого и аварийного жилья. На что представители администрации ответили: по недавнему распоряжению правительства республики в 2021-2022 годах Якутск должен получить 4,3 млрд рублей.

Председатель комиссии, депутат Ольга Саргыдаева заметила, что денег на снос по муниципальной программе может не хватить. Начальник Департамента жилищных отношений Александр Новолоков с этим согласился.

Также депутаты заметили, что деньги на муниципальные программы по земле и имуществу должны изыскиваться. Надо работать по увеличению налоговой базы – лучше проводить инвентаризацию земельных участков, от которых деньги поступают в виде налогов и платежей по аренде.

Второй вопрос – «О ходе предоставления земельных участков многодетным семьям на территории ГО «город Якутск» в соответствии с Земельным кодексом». Информация Игнатия Попова – руководителя МКУ «Агентство земельных отношений».

Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям начало действовать с 10 декабря 2011 года. На 1 ноября 2020 года 9993 граждан, имеющих трех и более детей, включены в очередь на получение земельного участка. Из них 3767 многодетных граждан обеспечены схемами расположения земельных участков и фрагментами земельных участков в порядке распределения и в «заявительном» порядке. Из них в установленном порядке безвозмездное право на земельный участок оформили 3283 многодетных граждан.

В 2012 году предоставлено всего 2511 земельных участков, в 2013 — 103, в 2014 — 73, в 2015 — 314, в 2016 – 23, 2017 – 83, 2018 – 17, 2019 – 98 и на 01.11.2020 – 61. Органом местного самоуправления для обеспечения данной категории граждан определены следующие территории по направлениям: с. Хатассы 1 402 452,3 кв.м.), Намский тракт,17 км (квартал «Северный») (1 563 594,4 кв.м.), с. Кильдямцы (390 344,6 кв.м.), с. Табага (303 794 кв.м.), мкр. Птицефабрика (137 093 кв.м.), с. Тулагино-Сырдах (1 141 702 кв.м.), с. Маган (67 210,3 кв.м.).

По обеспеченности инфраструктурой вышеуказанных территорий проводятся следующие работы. Согласно информации МКУ «Главстрой», строительство подъездной дороги в квартале «Северный». По территориям: с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино-Сырдах проводятся проектные работы.

МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск» в 2019 году информирует, что выполнены строительно-монтажные работы по газификации земельных участков, кроме квартала М17/1, в с. Хатассы. В 2019 году начаты строительно-монтажные работы в мкр. Северный. В 2020 году планируется завершить работы по газификации данного микрорайона. В 2020 году разрабатывается проектно-сметная документация в мкр. Птицефабрика. В 2021 году планируется газифицировать данные земельные участки при выделении финансовых средств.

В 2018 году законодательством республики было принято решение об увеличении в два раза средства республиканского материнского капитала «Семья» (далее – РМК «Семья») многодетным гражданам, состоящим в очереди на получение земельного участка, отказавшимся не позднее 31 декабря 2018 года от предоставления им земельного участка.

В настоящее время в очереди многодетных граждан на получение земельных участков состоят 6551 граждан. В целях дальнейшего обеспечения многодетных граждан ведутся работы по освоению следующих территорий: в с. Тулагино-Кильдямцы (240 земельных участков) рассматривается вопрос об изменении территориальной зоны с С-2А на Ж-1, а также о внесении изменений в проект межевания территории в части вида разрешенного использования. изменение территориальной зоны; Вилюйский тракт (176 га – ориентировочно 1077 земельных участков), Маганский тракт (146 га – 518 земельных участков), Намцырский тракт (135 га – 615 земельных участков) по данным территориям проводится работа об объявлении конкурса на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий со сроком утверждения до 1 сентября 2021 года.

Площадь вышеуказанных территорий, по которым ведутся работы, составляет всего 2450 земельных участков. В связи с чем, в настоящее время для обеспечения земельными участками многодетных семей, состоящих в очереди на получение земельных участков, необходимо дополнительно 400 га территории. А также согласно прогнозу до 2023 года потребуется еще 217 га, всего 617 га территории.

С 2018 года для удобства граждан постановке в очередь многодетных граждан на получение земельных участков и сверка очередности на получение земельного участка переведены на электронный вид услуги через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) http://www.e-yakutia.ru.

Депутаты предложили более тесно отработать с коллегами из Ил Тумэна вопрос привлечения денег на инфраструктуру земельных участков.