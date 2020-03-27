Якутску безвозмездно передадут гипохлорит натрия для дезинфекции многоквартирных домов

В связи со сложившейся с эпидемиологической ситуацией министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников призвал глав муниципальных образований республики организовать ежедневную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирном жилфонде. Об этом 27 марта было озвучено на совещании с муниципальными образованиями и надзорными органами республики.

«В этом плане прошу всех руководителей районов подойти с максимальной ответственностью и проведение данной работы требовать на местах», — отметил Дмитрий Садовников.

На 27 марта по данным муниципальных образований, из 8 438 многоквартирных домов (МКД) продезинфицировано 5 599 домов (66 %). Задействовано 349 управляющих организаций.

Как отчитались главы муниципальных образований, на сегодня на местах имеется запас хлорсодержащих и дезинфицирующих средств, проводится работа с управляющими компаниями.

Как отметили в Алданском районе, дезинфекция проведена в 48 % МКД. Однако отмечается нехватка сил и средств для проведения ежедневной дезинфекции. Для управляющих организаций закуплены распылители и средства спецзащиты. Управляющие компании заключают договора с физическими лицами для привлечения к работе по дезинфекции МКД.

По данным администрации Ленского района, в городе Ленске обработана четверть жилого фонда. К дезинфекции приступили 26 марта. В данной связи в адрес муниципального образования рекомендовано усилить данную работу.

Как доложился заместитель главы ГО «Город Якутск» Роман Сорокин, продезинфицировано общее 2371 МКД, что составляет 98 %. Остался аварийный деревянный жилой фонд под управлением УК «Юнион». При обработке, по словам Романа Сорокина, внимание уделяется контактным поверхностям: дверным ручкам, перилам и кнопкам лифтов.

По заявкам местной власти и управляющих компаний в районах дезинфицирующие средства реализуются предприятиями ЖКХ и предпринимательства, которые определены в качестве операторов.

В арктических районах оператором выступает ГУП «ЖКХ РС (Я)». В Усть-Янском улусе — АО «Теплоэнергосервис».

В городе Якутске, Центральной, Западной и Южной Якутии оператором определен ООО «Арктические технологии» группы компаний «Бигэ». Данная компания реализует 5 % концентрат гипохлорита натрия для приготовления рабочего раствора.

По договоренности с АО «Водоканал» и ООО «Арктические технологии» в ближайшее время Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) в адрес города Якутска безвозмездно будет передано 0,5 литров 5%-го раствора гипохлорита натрия для управляющих компаний.

Ведомством разработан регламент по проведению дезинфекции в многоквартирных домах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по РС (Я). Данный регламент доведен до всех муниципальных образований республики для организации санитарной обработки.

Согласно регламента и рекомендациям Роспотребнадзора, влажную уборку с применением дезсредств в многоквартирных домах необходимо проводить ежедневно. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов, домофона, двери и стенки лифтов. Два раза в неделю рекомендуется полностью мыть полы, двери, стены, батареи и т.д. Также УК и ТСЖ должны пройти инструктаж по технике безопасности по работе с хлорсодержащими препаратами.

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора гипохлорита натрия для дезинфекции в МКД должна составлять 0,25 % по активному хлору. Для приготовления рабочего раствора необходимо 500 мл 5% раствора гипохлорита натрия развести в 10 литрах воды.

Также в адрес муниципальных образований рекомендовано организовать «горячие линии» ЕДДС для работы с обращениями граждан.