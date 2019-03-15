Якутской журналистке сделали операцию

Известная журналистка Якутии Зоя Игнатьева написала репортаж с операционного стола.

В конце февраля, поскользнувшись и ударившись коленом о что-то твердое, я получила травму. Колено моментально распухло и съехало набок. Встать самостоятельно не смогла и только благодаря двум добрым, совершенно незнакомым женщинам, решившим помочь мне, практически вися у них на руках, добралась до работы. Благо оставалось идти метров пятьдесят.

Было очень больно и неловко задерживать людей, спешащих на работу, но другого выхода просто не было. Спасибо моим спасительницам, которые не только не бросили меня на дороге, но и каким-то чудесным способом помогли по высокому крыльцу подняться и зайти в помещение. А там уже четко сработала служба сопровождения пациентов, и я была сдана в надежные руки приемного отделения родной больницы.

— Оскольчатый перелом надколенника со смещением. — сказал травматолог, посмотрев снимки.

И вот по длинному коридору, минуя отделение ортопедии, на каталке меня везут в операционную. Вижу только вывески над дверями кабинетов да бесконечный белый потолок.

— Первая операционная, — говорит кто-то, каталка подъезжает к операционному столу, и я при помощи сестричек перебираюсь на стол. Девочки щедро обрабатывают ногу спиртом, укрывают стерильной простыней. Слегка морозит, скорее от нервного напряжения.

Медсестра подключает к моим рукам с одной стороны систему с лекарством, к другой — тонометр, который будет контролировать мое артериальное давление.

Огромные лампы, мягко вращаясь, устанавливаются в нужном положении. Операционная медсестра раскладывает на столике инструменты.

— Замерзли? — спрашивает анестезиолог. Дрожите вся… или боитесь?

Анестезиолога, который назначен моим ангелом-хранителем на время операции, зовут Гаврил Сивцев (фамилию я узнаю, конечно, позже). Доброжелательный, позитивный и общительный он помог мне легко перенести напряженные для меня часы.

— Не без этого, — признаюсь я.

— Все будет хорошо, не бойтесь, вас будет оперировать Георгий Ионович Цыпандин, — говорит Гаврил, и это звучит так, что оперировать будет сам Лео Бокерия.

— Знаю, — говорю, стуча зубами.

Гаврил говорит что-то еще и когда еще раз слышит в ответ мое «знаю», смеется: «Да вы все про нас знаете!»

— Кофейку бы горяченького сейчас и телефон, я бы операцию сняла, — говорю я, но пожелание мое, увы, остается без ответа. Надо было бы быть понастойчивее.

— Сейчас будем делать укол. У нас спинно-мозговая анестезия — Гаврил так беззаботно об этом говорит, что я абсолютно не напрягаюсь. То, что процедура эта не из приятных, пойму позже, когда он будет вводить иглу. А пока меня просят согнуть спину.

— Попробуйте согнуться как сердитая кошка, — подсказывает медсестра Анестезиолог ненадолго замолкает. Видимо, согнуть спину как нужно, мне не удается. Но — дело мастера боится, вот по ногам уже идет мягкое тепло. И вместе с ним появляются травматологи. Как будто вырастают из-под стола. Я даже не видела, как им надели халаты, перчатки, маски. Справа — Цыпандин, слева – под маской не разобрать, кажется, Григорьев.

Пока не установили ширмочку, отделяющую оперируемого от стерильного поля, успеваю разглядеть четыре руки и часы на стене — 19:30. Все, время пошло.

Через мгновение над ширмочкой в руках оператора как-то уж очень легко взлетает моя правая нога с безобразно опухшим коленом и съехавшей набок чашечкой. Боли нет.

-Что чувствуете? –спрашивает Гаврил. Его большие глаза нависают надо мной.

— Ничего, — отвечаю я, и внутренне сжавшись, жду, когда же будет больно.

— Скальпель, зажим, пинцет… — слышу голос Цыпандина.

Гаврил интересуется моей работой. Если бы я не знала, что доктор полностью отвечает за анестезию во время операции, я бы подумала, что ему нечего делать, и он болтает со мной, чтобы отвлечься.

Долго лежать в позе распятого Христа тяжело.

— Можно немного руки поднять? — спрашиваю.

— Да, пока аппарат не работает — можно.

Ненадолго приподнимаю занемевшие руки.

Тем временем хирурги, негромко переговариваясь, делают свое дело. Слышу какие-то немедицинские звуки: стук молотка, щелканье кусачек, смачно откусывающих проволоку, звуки дрели. Пахнет паленым. Или мне все это кажется?!

— Малый набор! — командует Георгий Ионович. Медсестра быстро выходит и вскоре возвращается с чем-то.

Чувствую, что вдруг наплывает тошнота, говорю Гаврилу. Медсестра подносит к моей щеке металлический лоточек. Впрочем, тошнота тут же проходит.

— Лекарство поменяли, как вы быстро среагировали, — смеется анестезиолог.

— Ну, вот и все, — говорит Цыпандин и подкатывает к моей голове монитор и показывает результат работы.

На экране я вижу два совершенно одинаковых шарика, аккуратно скрепленных металлическими скобками.

— Человек вы, видимо, невредный, начали хорошо и закончили удачно, — слышу голос Ионыча, вижу его смеющиеся глаза.

На часах 21:45. Операция закончилась.

Вот Георгий Ионович уже переодетый в свой обычный синий костюм еще раз проверяет уже упакованную ногу, и, подойдя к анестезиологу, обменивается с ним коротким рукопожатием, очевидно, благодаря за хорошую работу. Красивый жест!

Все, еду в палату.