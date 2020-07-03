Якутскому зоопарку подарили книгу о его обитателях

АЭБ передал “Орто-Дойду” 600 экземпляров эксклюзивной книги об обитателях якутского зоопарка.

Алмазэргиэнбанк передал якутскому зоопарку “Орто-Дойду”, рысей которого АЭБ опекает, 600 экземпляров книги “Путешествие в зоопарк”, изданной в начале этого года, в качестве спонсорской помощи. Лимитированное красочное издание рассказывает об обитателях “Орто-Дойду” в стихотворной форме на трех языках: русском, якутском и английском.

“Эту книгу мы издали специально для нашего подшефного республиканского зоопарка “Орто-Дойду” в рамках реализации проекта “Рысь”. Издание является частью просветительской работы АЭБ среди детей и юных экологов. Книжка уникальна в своем роде, ее не будет в продаже. Как распорядиться книгами, решит руководство зоопарка”, — рассказала руководитель направления корпоративной̆ социальной̆ ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.

Отметим, что над книгой работали совместно специалисты зоопарка и кураторы от АЭБ. Идея о выпуске книги родилась еще в 2018 году.

“Банк давно является опекуном рысей, живущих в “Орто-Дойду”. В связи с этим мы даже объявили 15 апреля Днем рыси в зоопарке. Наши волонтеры любят ездить на субботники в “Орто-Дойду”, там мы помогаем в обустройстве и облагораживании территории весной. В целом зоопарк и банк давно объединяет крепкая дружба. Мы рады, что книжка вышла в свет, получилась яркой и познавательной”, — отметила Наталья Миронова.

Коллектив “Орто-Дойду” в свою очередь выразил благодарность Алмазэргиэнбанку за подарок.