Якутскому врачу присвоенно звание Заслуженного врача РФ

О награждении государственной наградой Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОКОНЕШНИКОВОЙ Людмиле Тимофеевне — заведующей отделением государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 — Центр экстренной медицинской помощи».

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 1 апреля 2022 года № 176

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии

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