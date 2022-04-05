05.04.2022
20:58
374

Медицина

Якутскому врачу присвоенно звание Заслуженного врача РФ

О награждении государственной наградой Российской Федерации  
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание   «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
ОКОНЕШНИКОВОЙ Людмиле Тимофеевне — заведующей отделением государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 — Центр экстренной медицинской помощи».  
Президент Российской Федерации                                                 В.Путин  
Москва, Кремль 1 апреля 2022 года № 176

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх