Якутскому музею предлагают новое предназначение

Мемориальный музей «Якутская политическая ссылка» основан в 1977 году под руководством Д.К. Сивцева исключительно силами общественности. Суорун Омоллооном тогда были спасены фактически обреченные на гибель и забвение строения, этнографические материалы, имеющие бесценную культурную, историческую и художественную ценность.



Более 40 лет музей добросовестно выполняет просветительскую миссию сохранения исторической памяти народа.

Во многом благодаря его деятельности, Черкех, да и весь Таттинский улус стал называться «КОЛЫБЕЛЬЮ ЯКУТСКОЙ КУЛЬТУРЫ».

После ухода из жизни основателя, музей получил его имя и стал Черкехским историко-этнографическим музеем им Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона. Как известно, 29 декабря 2012 года на его базе был создан Музей истории государственности им П.А. Ойунского.



История открытия и освоения Дальнего Востока, Северо-Востока России, в том числе Арктики и Тихоокеанского побережья неразрывно связана с историей Якутии. Благодаря Якутии, Россия приобрела огромные территории и моря – Охотское и Берингово, Камчатку, Чукотку, русскую Америку. Опираясь на Якутск, в довольно короткий исторический срок Россия продвинулась в своих границах на весь Дальний Восток – на Сахалин, Приамурье и Приморье.



К 2022 году, когда будет отмечаться 100-лет образования Якутской АССР, организаторы проекта «Пути великих свершений» предложили увековечить роль Якутии, наших предков-якутян, в важнейших для России исторических событиях. Предложено создать постоянно действующую экспозицию «Якутия-опора России на Дальнем Востоке» на базе Черкехского историко-мемориального музея им Д.К. Сивцева .



Черкех был важнейшей крупной узловой станцией Якутско-Охотского и Оймяконского трактов. Отсюда уходила на север дорога на Оймякон, Яну, Колыму и на восток — на Тихий океан. Через Черкех проходила линия телеграфной связи Якутск–Охотск в 1117 верст, построенная в 1909-1910 годах, где в числе подрядчиков был знаменитый А.Е. Кулаковский.



Один из основателей республики П.А. Ойунский — уроженец этих мест, в 20-х годах, участвовал в реанимировании вопроса о Нелькано-Аянской дороге. Тогда была предпринята попытка задействовать путь снабжения Алданского золотопромышленного района: доставка грузов по морю в Аян, затем через Нелькан, на пароходах по рекам Мая и Алдан, до района золотопромышленности



Новое содержание музея даст дополнительный импульс в развитие туризма, создании на основе ресурсов культурного наследия дополнительных источников для обеспечения устойчивого развития



Реализация указанного проекта будет способствовать консолидации общества, позволит осознать неповторимость Отечества и его судьбы, неразрывность духовных связей со всей страной, общих историко-культурных корней.

