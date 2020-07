Якутскому легионеру вручили ключи от 2-комнатной квартиры

View this post on Instagram

👏🏼Ньургуну Скрябину вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в Якутске🏫👍 Сегодня, 17 июля в Нижнем Бестяхе в узком кругу отметили международный успех Ньургуна Скрябина. Мастер спорта международного класса, якутский легионер сборной Белоруссии в феврале этого года стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в столице Италии Риме. Спортсмену вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в городе Якутске. Как отметил источник «Спорт Якутии», посильный вклад в приобретении дорогого подарка внесли администрация и все 31 наслегов Мегино-Кангаласского улуса, улусная федерация борьбы, крупные предприятия и строительные фирмы района, а также Федерация спортивной борьбы республики. Напомним, якутский легионер возвратился на родину только в июне, спустя восемь месяцев с серебром чемпионата Европы. По приезду Скрябина в Якутск, «Спорт Якутии» брал у него большое интервью. #спортякутии #саха #вольнаяборьба #мэнэханалас