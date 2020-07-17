Якутскому легионеру вручили ключи от 2-комнатной квартиры

Напомним, в феврале якутский легионер сборной Белоруссии стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в Риме.

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