17.07.2020
15:50
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Спорт
Якутскому легионеру вручили ключи от 2-комнатной квартиры
Нюргуну Скрябину вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в Якутске, сообщает «Спорт Якутии».
Напомним, в феврале якутский легионер сборной Белоруссии стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в Риме.
Источник: https://www.instagram.com/p/CCumpN9okBn/
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