17.04.2021
12:45
326
Общество
Якутскому хирургу вручили высшую ведомственную награду
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках итоговой коллегии Минздрава России наградил медицинских работников за высокопрофессиональную лечебную и организационную деятельностью медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением».
В число удостоившихся награды вошла врач государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины Петрова Варвара Алексеевна.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.04.2021
123
17.04.2021
151
17.04.2021
318
17.04.2021
357
17.04.2021
613
17.04.2021
183
17.04.2021
211
17.04.2021
607
17.04.2021
569
17.04.2021
773
17.04.2021
347
16.04.2021
890
16.04.2021
843
16.04.2021
451
16.04.2021
536
16.04.2021
446
16.04.2021
776
16.04.2021
1573
16.04.2021
1571
16.04.2021
529
16.04.2021
242
16.04.2021
343
16.04.2021
293
16.04.2021
223
16.04.2021
251
16.04.2021
246
16.04.2021
386
16.04.2021
844
16.04.2021
334
16.04.2021
321
16.04.2021
1216
16.04.2021
346
16.04.2021
259
16.04.2021
2002
16.04.2021
500
16.04.2021
458
16.04.2021
276
16.04.2021
339
16.04.2021
364
16.04.2021
337
16.04.2021
451
16.04.2021
1102
16.04.2021
564
16.04.2021
264
16.04.2021
229
16.04.2021
322
16.04.2021
2200
16.04.2021
970
16.04.2021
347
16.04.2021
953
16.04.2021
1755
15.04.2021
1379
15.04.2021
297
15.04.2021
345
15.04.2021
1536
15.04.2021
454
15.04.2021
592
15.04.2021
268
15.04.2021
2354
15.04.2021
908
ТОП НОВОСТИ
11.04.2021
4134
12.04.2021
3858
14.04.2021
3397
12.04.2021
3163
11.04.2021
3007
14.04.2021
2882
11.04.2021
2413
15.04.2021
2355