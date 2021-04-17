17.04.2021
12:45
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Общество

Якутскому хирургу вручили высшую ведомственную награду

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках итоговой коллегии Минздрава России наградил медицинских работников за высокопрофессиональную лечебную и организационную деятельностью медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением».

В число удостоившихся награды вошла врач государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины Петрова Варвара Алексеевна.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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