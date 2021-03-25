Якутскому городскому лицею исполнилось 30 лет

24 марта председатель ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поздравил коллектив МОБУ «Якутский городской лицей» с 30-летием со дня основания. Якутский городской лицей является базовой школой Российской академии наук с максимально благоприятными условиями для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

На торжественном собрании, состоявшемся в КЦ «Сергеляхские огни», со знаменательной датой лицей поздравили президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, академик РАО Евгения Михайлова, председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев, Проректор СВФУ по непрерывному образованию и кадровой политике Михаил Федоров, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по делам семьи и детства, народный депутат республики Алена Атласова, народный депутат республики Юрий Григорьев, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Алексей Семенов, председатель Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ Янина Щепанская, ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов и другие. Видеопоздравление школе направил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

В этот праздничный день учителям и сотрудникам лицея были вручены почетные награды и благодарственные письма, учителя, проработавшие в школе более 20 лет, были награждены Золотым знаком ЯГЛ, проработавшие более 10 лет — серебряным знаком.

Директор Якутского городского лицея Иван Сидоров отметил, что школа входит в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, а по результатам всероссийских олимпиад — в ТОП-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, а также в ТОП-20 лучших школ Дальнего Востока. «На данный момент у нас обучается 417 учеников в 16 комплект-классах», — сообщил Иван Александрович и подчеркнул, что основными идейными вдохновителями создания школы являются первый директор Людмила Игоревна Повецкая и начальник ГОРОНО начала 90-х годов Евгения Исаевна Михайлова.

В своем выступлении Евгения Исаевна поделилась теплыми воспоминаниями об истории создания Якутской городской коммерческой школы (именно таким было первое название лицея) и выразила надежду, что в будущем школа переедет в новое здание. «Когда вы вошли в сеть школ Российской академии наук, глава республики Айсен Сергеевич Николаев говорил, что надо же, обе школы, которые вошли в РАН не имеют хороших типовых зданий. А типовые здания обозначают, конечно же, новые хорошие лаборатории. Мы об этом говорили с президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым и конечно же с родителями. Мы постараемся, чтобы и ФТЛ, и ЯГЛ обрели нормальное, хорошее здание», — заверила Евгения Михайлова.

Поздравляя сотрудников и учащихся школы с юбилейной датой, председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев заострил внимание присутствующих на том, что в 2019 году Президиум Российской академии наук провел очень серьезную экспертизу и по всей России было отобрано 108 выдающихся школ, в числе которых — Якутский городской лицей. «Всё это результат вашего кропотливого труда, дорогие учителя и сотрудники», — подчеркнул Михаил Петрович. «Я хотел бы, чтобы выпускники лицея после окончания высших учебных заведений работали в научной сфере. Все научные лаборатории и институты Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» открыты для учащихся вашей школы, ведь ваши ученики со школьной скамьи должны готовиться к научной работе», — сказал Михаил Лебедев.

За вклад в развитие научного движения в Якутском городской лицее, Михаил Лебедев вручил благодарственное письмо от ЯНЦ СО РАН учителю химии Туяре Николаевне Жирковой.

Также в этот день директор школы Иван Сидоров вручил Благодарственное письмо от ЯГЛ главному научному сотруднику Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, заведующему лабораториями генезиса и экологии почвенно-растительного покрова ИБПК СО РАН, начальнику Образовательного центра ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктору биологических наук Михаилу Черосову. Иван Александрович поблагодарил Михаила Михайловича за многолетнее плодотворное сотрудничество со школой, благодаря которому учащиеся становились призерами республиканских научно-практических конференций и защищали честь лицея во Всероссийских и Международных научно-практических конференциях.