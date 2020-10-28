Якутскому душегубу вынесли приговор

Прокуратура Нюрбинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении избушки на сенокосном угодье, в ходе внезапно возникшей ссоры, нанес кухонным ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Подсудимым вина в совершенном преступлении не признана, вместе с тем государственным обвинителем представлена суду совокупность доказательств, подтверждающих его виновность в совершении убийства.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.