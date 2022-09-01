01.09.2022
17:17
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Спорт
Якутскому борцу вручили сертификат на внедорожник!
Сертификат на отечественный внедорожник «Нива» вручили бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе Айхаану Антонову✊🏽 Его первого тренера Андрея Иннокентьева наградили знаком «Отличник физической культуры и спорта РС(Я)»🎖
Сегодня, 1 сентября в день Знаний, в селе Чаппанда Нюрбинского района в рамках юбилейного торжества — 110-летия Чаппандинской школы глава района Алексей Иннокентьев отметил высокое достижение земляка в чемпионате страны, сообщает «Спорт Якутии».
Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#Алексей Иннокентьев#вольная борьба#вольная борьба якутии#глава Нюрбинского улуса#Нюрбинский район#республика саха (якутия)#Якутия#Якутскому борцу вручили сертификат на внедорожник!
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