Якутскому борцу вручили сертификат на внедорожник!

Сертификат на отечественный внедорожник «Нива» вручили бронзовому призеру чемпионата России по вольной борьбе Айхаану Антонову✊🏽 Его первого тренера Андрея Иннокентьева наградили знаком «Отличник физической культуры и спорта РС(Я)»🎖 Сегодня, 1 сентября в день Знаний, в селе Чаппанда Нюрбинского района в рамках юбилейного торжества — 110-летия Чаппандинской школы глава района Алексей Иннокентьев отметил высокое достижение земляка в чемпионате страны, сообщает «Спорт Якутии».

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