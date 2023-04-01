01.04.2023
20:47
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Якутия

Якутскому батальону вручили автомобиль УАЗ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Работа по снабжению наших военнослужащих продолжается. Сегодня якутскому батальону переданы ключи от автомобиля УАЗ. Также бойцам передана необходимая для службы техника, о которой они просили во время моего визита в зону СВО.

Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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