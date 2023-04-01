Якутскому батальону вручили автомобиль УАЗ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: Работа по снабжению наших военнослужащих продолжается. Сегодня якутскому батальону переданы ключи от автомобиля УАЗ. Также бойцам передана необходимая для службы техника, о которой они просили во время моего визита в зону СВО.

Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх