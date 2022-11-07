Якутской ТЭЦ – 85 лет!

Сегодня Якутская ТЭЦ отмечает 85 лет со дня ввода в эксплуатацию. Старейший из действующих энергообъектов республики обеспечивает теплом жилые дома, объекты социального и коммерческого назначения города Якутска. Торжественное открытие новой электрической станции состоялось 7 ноября 1937 года, в годовщину Великого Октября.

Первая крупная электростанция в 30-е годы XX века стала двигателем развития молодой советской Якутии и опытно-промышленной площадкой мирового уровня по возведению масштабного энергообъекта по технологиям сохранения вечной мерзлоты. Эта миссия предопределила историю развития ЯТЭЦ как предприятия и оставили отпечаток повышенной ответственности, верности своему делу и стремления к рационализаторству на всех поколениях коллектива станции.

В разные годы руководителями предприятия были Михаил Литвинов, Моисей Ковалев, Николай Шилин, Александр Гончаренко, Афанасий Гергесов, Виктор Юдичев, Владимир Шавров, Николай Капранов, Анатолий Чубчиков. Каждый из них решал конкретные задачи, которые ставило перед ними время. Сегодня коллектив возглавляют директор Вадим Андриевский, главный инженер Борис Гаврилов.

Якутская ТЭЦ на сегодняшний день осуществляет выработку и транспортировку тепловой энергии. Электрическая мощность станции — 12 мегаватт, тепловая – 497 Гкал. Энергию вырабатывают 8 котлов и 2 турбины. В обслуживании предприятия 162 км магистральных тепловых сетей, 660 км сетей тепловодоснабжения и 34 центральных тепловых пункта. Ежегодно с 2015 года по технологическому присоединению потребителей вводится в работу до 15 км квартальных сетей теплоснабжения. На сегодняшний день ведется строительство новых участков, расширение зоны теплоснабжения от источников Якутскэнерго. Также продолжается работа по диспетчеризации тепловых пунктов и тепловых камер.

За 85-летнию историю предприятия сформировался дружный коллектив профессионалов. В пяти основных цехах и подразделениях ЯТЭЦ сейчас работают 545 человек. На протяжении десятилетий каждый из работников предприятия беззаветно трудится, зная, что от его работы зависит тепло сотен тысяч жителей самого крупного в мире города на вечной мерзлоте. С большой благодарностью и искренним уважением энергетики вспоминают тех, кто создавал историю ТЭЦ: Владимира Манакова, Владимира Леонова, Михаила Басова, Дину Шишкину, Нину Емельянцеву, Людмилу Макарову, Нину Емашеву, Татьяну Зыкову, Людмилу Макарову, Владимира Волощенко, Эльвиру Грузных, Сергея Антипина, Нину Девятаеву. Особую роль в становлении станции играют специалисты-энергетики. Они много лет остаются преданными выбранной профессии. Это Владимир Пичков, Сергей Иванов, Ольга Зимина, Дмитрий Мишкилеев, Олеся Смирнова, Василий Шабанов, Лариса Могзоева, Марина Гладких, Галина Быковская, Виктор Губко, Олег Югов и другие. Сегодня они продолжают работать и передают свой богатый опыт, знания молодому поколению.

«Важно, что за 85 лет Якутская ТЭЦ не допустила ни одного серьезного сбоя в снабжении потребителей электроэнергией и теплом. От лица компании я благодарю коллектив старейшего предприятия Якутскэнерго за верность славным традициям производственников. Большое уважение вызывает то, что эти традиции передаются уже во многих поколениях, создавая крепкие энергетические династии – гордость нашей компании», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Впереди у предприятия реализация важных планов по реконструкции тепловых сетей, расширению возможностей теплоснабжения для перспективного развития города, присоединению новых крупных потребителей. Все эти задачи – по плечу замечательному профессиональному коллективу Якутской ТЭЦ.

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