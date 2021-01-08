Якутской кинокартине пророчат грандиозное будущее

Портал «Бюллетень кинопрокатчика», специализирующийся на состоянии кинорынка в России, составил список девяти отечественных фильмов, которые могут удивить зрителей и деятелей сферы кино не только содержанием, но и своими результатами в прокате. В списке оказался фильм Дмитрия ДАВЫДОВА «Пугало», который, по мнению экспертов портала, сможет побить результаты «Китобоя» (сборы в 16 млн рублей) и стать самой кассовой якутской кинокартиной. Напомним, фильм должен выйти в прокат 18 февраля.

«2021 год будет интересен не только однозначными и очевидными кассовыми хитами, но и разноплановыми жанровыми картинами. В ворохе релизов будущего года БК попробовал отыскать «темных лошадок», способных удивить результатами», — пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

При этом авторы материала отмечают, что не все указанные киноработы смогут стать хитами кинопроката, но однозначно рекомендованы к просмотру.

Так, в список попал якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. Напомним, в фильме повествуется история деревенской знахарки, которая ценой своего счастья лечит людей и взамен получает лишь упреки. Картина в прошлом году завоевала Гран-при 31-го престижного кинофестиваля «Кинотавр», а также ряд других наград. Помимо этого работа Давыдова входит в списки лучших и ожидаемых фильмов этого года по мнению известных кинокритиков и продюсеров России.

«Триумфатор «Кинотавра», драма «Пугало», в абсолютных цифрах, конечно же, не поставит рекордов. Но, похоже, именно этой ленте суждено стать самым кассовым якутским фильмом российского проката. Республика, как известно, главный поставщик регионального кино у нас в стране, а «Пугало», видимо, станет ее первым всероссийским сарафанным хитом», — пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Также авторы материала подчёркивают, что якутская драма сможет заработать больше «Китобоя» — истории о чукотском пареньке и его любви к американской вебкам-модели, общая касса которого за все время проката в России и других странах СНГ составила более 16 млн рублей. Отметим, что бюджет якутского фильма составляет порядка 1,5 млн рублей. Только для окупаемости картине нужно заработать более 3 млн рублей, а чтобы стать самой кассовой якутской кинокартиной — более 15,7 млн рублей («Агент Мамбо» заработал около 15,68 млн рублей).

«Пугало» должен выйти в российский прокат с 18 февраля этого года. Прокатом якутского фильма будет заниматься кинопрокатная компания «Про:взгляд», которая занималась прокатом «Паразитов», «Поезда в Пусан», «Аритмии» и других фильмов.