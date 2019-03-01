Якутского вольника разгромили со счетом 0:10

В болгарском городе Русе продолжается 57-й Международный рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе с участием 45 стран мира.

Вчера, 28 февраля четверо якутских борцов вольного стиля вступили в спор за медали столь престижного турнира.

Неплохо начал состязания чемпион мира среди студентов, обладатель Кубка европейских наций Виктор Рассадин (70 кг, 20 участников). Он в первой встрече победил призера Африканского чемпионата, алжирца Фареса Лакела (9:0), затем в четвертьфинале уверенно одолел чемпиона Узбекистана-2018 Мирзо Хайитова (8:1).

В полуфинальной схватке Виктор встретился с чемпионом России и Европы, дагестанцем Ильясом Бекбулатовым. Несколько попыток капитана сборной команды Якутии пройти в ноги Бекбулатову завершались контратаками соперника, так был проигран первый период 0:3. А во второй трехминутке Рассадин и вовсе отдал визами семь «сухих» баллов, проиграв со счетом 0:10!

Сегодня (1 марта) он поспорит за бронзовую награду. Два года назад Витя уже становился пятым на этом турнире, не повторить бы «успех» 2017 года.

Есть шанс подняться на третью ступень пьедестала почета еще у одного нашего земляка – трехкратного призера чемпионатов страны Арыйаана Тютрина (61 кг) из Усть-Алданского улуса. В стартовом поединке устьалданец уступил чемпиону Азии, призеру чемпионата мира-2018 Нурисламу Санаеву из Казахстана (2:6). К счастью, казахстанец вышел в финальную часть и дал шанс А.Тютрина побороться за «бронзу». В утешительной группе противником якутского спортсмена станет победитель юниорского первенства Азии Джахонгирмирзо Туробов (Узбекистан).

Сегодня (1 марта) на борцовский ковер выйдут атлеты весовых категорий 57 кг (24 участника) и 65 кг (27 участников). В самой легкой категории свои силы попробуют три якутянина, а в весе до 65 кг – два.

Так, мастер спорта РФ Егор Потапов будет бороться с призером чемпионата Азии-2018 Махмуджоном Шавкатовым, а победитель международного турнира памяти Романа Дмитриева среди юниоров Федор Постников — с чемпионом Азии, призером чемпионата мира среди военнослужащих, корейцем Ким Гвон Суном. Недавний победитель международного турнира в Иране Михаил Иванов встретиться с многоопытным Зохейром Эль Куарражем (Франция).

В весе до 65 кг чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев выйдет против двукратного призера чемпионатов Европы, участника Олимпийских игр в Рио Ивана Гуйдя (Румыния), а чемпион Беларуси Нюргун Скрябин сразится с алжирцем Амаром Лайсауи.

Составы пар на 1 марта:

57кг (24 участника).

Квалификация:

Минг Ху Лю (Китай) — Тарас Маркович (Украина)

Самуэль Альва (Перу) — Ванхао Жу (Китай)

Егор Потапов (Россия) — Махмуджон Шавкатов (Узбекистан)

Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан) — Андрей Дуков (Румыния)

Федор Постников (Россия) – Ким Гвон Сун (Корея)

Ахмет Думан (Турция) — Джо Родригес (США)

Сулейман Атли (Турция) — Гиви Давидови (Италия)

Георгий Вангелов (Болгария) — Томас Гилман (США)

1/8 финала:

Армен Аракелян (Украина) — Фирас Халифа (Тунис)

Бека Буджиашвили (Грузия) — Абдельхак Хербаче (Алжир)

Зохейр Эль Куарраж (Франция) — Михаил Иванов (Россия)

Димчик Ринчинов (Беларусь) — Георгий Гониашвили (Грузия)

65 кг (27 участников).

Квалификация:

Владимир Дубов (Болгария) — Йозеф Мольнар (Венгрия)

Амар Лайсауи (Алжир) — Нюргун Скрябин (Беларусь)

Нурлан Турган (Казахстан) — Хайреддин Бен Телили (Тунис)

Селахаттин Киличсалайан (Турция) — Никлас Дорн (Германия)

Рэнди Вокк (Швейцария) — Димитар Иванов (Болгария)

Сиксто Педрагас (Перу) — Аббос Рахмонов (Узбекистан)

Гиорги Ревазишвили (Грузия) — Гор Оганесян (Украина)

Джордан Оливер (США) — Агустин Дестрибатс (Аргентина)

Бернард Фатрелл (США) — Василий Шуптар (Украина)

Эван Хендерсон (США) — Чжун Сик Юн (Корея)

Андрей Перепелицэ (Молдова) — Эрик Арушанян (Украина)

1/8 финала:

Эдуард Григорьев (Россия) — Иван Гуйдя (Румыния)

Юлиан Гергенов (Россия) — Бажранг Пуния (Индия)

Абделлатиф Мансур (Италия) —