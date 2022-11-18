Якутского вахтовика-путешественника поселят в доме престарелых

Ходоку из Сургута вернули зрение. Врачи Якутской офтальмологической клинической больницы вернули зрение Александру Павлову, шедшему пешком в Якутию из Сургута. Если до операции дедушка из-за катаракты видел всего 10% картинки, то сейчас целых 80%. По словам главврача Ивана Луцкана, скоро отек на глазах спадет и зрение станет еще лучше.

18 ноября знаменитый пациент, судьбой которого заинтересовался Бастрыкин, уже выписался и временно поживет в отделении соцадаптации «Тирэх», пока ему не подберут дом-интернат для престарелых, сообщает Sakhaday.ru