18.11.2022
18:18
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Общество

Якутского вахтовика-путешественника поселят в доме престарелых

Ходоку из Сургута вернули зрение. Врачи Якутской офтальмологической клинической больницы вернули зрение Александру Павлову, шедшему пешком в Якутию из Сургута. Если до операции дедушка из-за катаракты видел всего 10% картинки, то сейчас целых 80%. По словам главврача Ивана Луцкана, скоро отек на глазах спадет и зрение станет еще лучше.
18 ноября знаменитый пациент, судьбой которого заинтересовался Бастрыкин, уже выписался и временно поживет в отделении соцадаптации «Тирэх», пока ему не подберут дом-интернат для престарелых, сообщает Sakhaday.ru

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Фото: Sakhaday.ru
Источник: Sakhaday.ru

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