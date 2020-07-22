Якутского шамана Александра Габышева наконец выписали из психоневрологического диспансера

21 июля была проведена психиатрическая экспертиза, а сегодня врачебная комиссия приняла решение о выписке. Габышев провел в диспансере два с половиной месяца.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Правозащита Открытки

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