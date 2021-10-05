Якутского комика закрыли в тёмной комнате СТС!

19 октября в 20:00 на телеэкранывозвращается экстремальное шоу СТС «Полный блэкаут», в котором поучаствует известный комик, актёр и шоумен Евгений Бороденко из Нерюнгри. Вместе с ним испытания в темноте пройдёт журналистка, блогер, ведущая ютьюб-шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова.

Евгений Бороденко: «Собственно, пришёл, чтобы попробовать все эти эмоции, которые я могу испытать в этом непростом проекте. Когда, если не сейчас? Я очень люблю, когда мне щекочут нервишки, потому что сам тоже люблю их щекотать. Думаю, подзаряжусь в шоу и пойду с натянутой нервной системой дальше».

Во втором сезоне ведущий Сергей Светлаков продолжает будоражить воображение звёздных участников, попавших в кромешную тьму. В этот раз актёры, блогеры, музыканты и телеведущие проходили испытания парами.

Змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки, игуаны и многие другие животные и насекомые напугают героев в новых выпусках. Кроме представителей фауны, в проекте появятся русалка, клоун и даже сам Светлаков, которого участники попытаются нащупать в темноте.

В каждом выпуске шоу пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате, не зная, что их там ждёт. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.