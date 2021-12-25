25.12.2021
16:53
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Желток

Якутского Чысхаана жестоко обидели

Наши подписчики с негодованием отправили видеозапись из Камчатского края. Якутского Властелина холода Чысхаана жестоко обидели. Устроители праздники не удосужились получше ознакомиться с образом, культурой создания якутского героя, перепутали его Увлином Увгуном , монгольским Дедом Морозом. Бренд Якутии бесстыдно и невежественно использован.

Фото: из соцсетей
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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