Якутского Чысхаана жестоко обидели

Наши подписчики с негодованием отправили видеозапись из Камчатского края. Якутского Властелина холода Чысхаана жестоко обидели. Устроители праздники не удосужились получше ознакомиться с образом, культурой создания якутского героя, перепутали его Увлином Увгуном , монгольским Дедом Морозом. Бренд Якутии бесстыдно и невежественно использован. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: из соцсетей Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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