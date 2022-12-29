29.12.2022
18:17
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Якутия

Якутского бойца в аэропорту встретили мама и министр

Прибывшему домой на побывку бойцу от имени главы республики Айсена Николаева подарили якутский нож. Сегодня в аэропорту Якутска министр Павел Иванов с сотрудниками Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) встретил приехавшего на побывку участника специальной военной операции Вадима Н., сообщает тгк Новости Якутии.

Вадим (имя изменено) находится в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. На новогодние праздники Вадиму Н. дали кратковременный отпуск, который боец использовал, чтобы встретить наступающий 2023 год в кругу семьи. В аэропорту Вадима встретили родные и друзья, не видевшие его почти год. Как рассказала Павлу Владимировичу мать военнослужащего, в ходе участия в боевых операциях Вадим получил два ранения. Министр заверил, что органы госвласти республики окажут максимальное содействие Вадиму в прохождении квалифицированного медицинского осмотра.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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