Якутского актера высоко оценили независимые киношники США

Для театра большой радостью и поводом для гордости стала новость о присвоении заслуженному артисту Республики Саха (Якутия) Федоту ЛЬВОВУ номинации «ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОЛИ» в художественном фильме «Хара хаар» («Черный снег») на кинофестивале «AWARD WINNER DASERTSCAPE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2022» (штат ЮТА США). Кинофестиваль «Сандэнс» — ежегодный, организуемый Институтом Сандэнс. Это крупнейший фестиваль независимого кино в Соединенных Штатах.

Поздравляем Федота Федотовича с наградой, желаем еще высоких творческих успехов, побед и ярких выступлений.