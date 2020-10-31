Якутское здравоохранение понесло тяжелую утрату

Коллектив ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» с чувством глубокой скорби сообщает, что на 51 году жизни, после продолжительной болезни скончалась наша коллега – Егорова Сардаана Никандровна, Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия), отличник столичного здравоохранения, ветеран труда ЯРКБ, старшая медицинская сестра пульмонологического отделения.

Сардаана Никандровна родилась в с.Кюндяя Сунтарского района ЯАССР 23 мая 1969 года. Медицина стала ее жизненным призванием, которому Сардаана Никандровна посвятила себя без остатка.

Сардаана Никандровна была прекрасным специалистом с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Под ее руководством, средний и младший медицинский персонал пульмонологического отделения трудился дружно и эффективно. Трудовые заслуги Сардааны Никандровны отмечены многими ведомственными наградами, среди них Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Коллектив Якутской республиканской клинической больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким Егоровой Сардааны Никандровны. Сардаана Никандровна до конца исполнила свой профессиональный долг. В ее лице наша больница и якутское здравоохранение понесли тяжелую утрату.

Сардаана Никандровна навсегда останется в нашей памяти замечательным человеком, обаятельной, славной женщиной, прекрасным специалистом, надежным другом и коллегой.

Коллектив ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»