13.10.2019
15:27
69
Погода
Якутское УГМС предупреждает о непогоде
В Колымо-Индигирских районах сегодня снег, местами сильный, порывы северного ветра до 10-15 м/с. Днем в Ленском, Мирнинском районах порывы западного ветра до 10-15 м/с, мокрый снег.
Зато в столице республики завтра ожидается погода без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью -7-9, днем -2-4
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Якутское УГМС
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