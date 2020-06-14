Якутское УФАС выявило картельный сговор

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства установила ограничивающее конкуренцию соглашение (картель) между ООО «Ариель» и ООО «Поревит-Сервис» при поддержании цены в ходе проведения торгов по стирке больничного белья на 2020 год ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи».

Ранее, в территориальный антимонопольный органа от Следственного отдела по г. Якутску Следственного управления СК России поступили материалы проверки по факту картельного соглашения между ООО «Ариель» и ООО «Поревит-Сервис» — объяснения лиц по делу, их переписка. Из материалов следовало, ООО «Поревит-Сервис» отказывается от подачи ценовых предложений в ходе торгов с целью победы предложения ООО «Ариель».

На стадии подачи ценовых предложений ООО «Ариель» и ООО «Поревит-Сервис» обсудили участие обеих компаний в проводимом на тот момент аукционе на оказание услуг по стирке больничного белья ГБУ Республики Саха (Якутия) «РБ № 2 – ЦЭМП» с объявленной начальной ценой контракта 21 069 206,40 рублей. При этом ООО «Поревит-Сервис» предложило обществу «Ариель» выкупить его бизнес и специализированное оборудование, то есть, по сути, общество не имело намерения исполнять контракт по аукциону, в котором принимало участие.

Таким образом, компании вступили в картельный сговор, а именно в виде следующих действий: ООО «Поревит-Сервис» выходит с аукциона и продает ООО «Ариель» оборудование.

В результате соглашения между ООО «Поревит-Сервис» и ООО «Ариель» цена на торгах была остановлена на оговоренном ими уровне, снижением от начальной цены аукциона на 40 %, что по сути является поддержанием цены и нарушает запрет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. По результатам проведения аукциона победителем признано предложение ООО «Ариель» на сумму 12 746 869,32 рублей (понижением НМЦК на 39,50%). Предложение ООО «Поревит-Сервис» остановилось на сумме 12 852 215,36 рублей (понижением НМЦК на 39,00%). Предложение третьего участника аукциона остановилось на сумме 15 064 482,20 рублей (понижением НМЦК на 28,50%).

Комиссия Якутского УФАС России пришла к выводу о том, что ООО «Поревит-сервис» и ООО «Ариель» в ходе проведения электронного аукциона нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на указанном аукционе. Материалы по делу о нарушении антимонопольного законодательства переданы должностному лицу Якутского УФАС России для проведения административного расследования в соответствии со статьей 14.32 Кодекса.

Справочно: Решение по делу №014/01/11-717/2020 о нарушении антимонопольного законодательства; Извещение №0816500000619020131.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции установлено, что соглашение это договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.