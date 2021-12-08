Якутское спортивное приложение выходит на международный рынок

Проект Run with Zippy из Якутска, победивший в прошлом году во Всероссийском конкурсе спортивных стартапов «Ты в игре», планирует выйти на рынок стран Азии. Разработчики мобильного приложения с беговым трекером и шагомером, работающего по принципу тамагочи, планируют расширить версию для iOS для Южной Кореи, Японии, Малазии, Сингапура и других стран.

Run with Zippy – это не просто приложение, где отмечается ежедневная физическая активность. Оно работает по принципу тамогочи – нагрузка человека является энергией для кота Зиппи. Питомец – это альтер-эго пользователя, если не заниматься спортом, он может поправиться и даже впасть в депрессию. Общение с котом ведется через чат-бот. Зиппи может поддержать пользователя, показать ему статистику, напомнить о тренировке.

Разработчики уверены, взаимосвязь с персонажем приложения увеличивает психологическую мотивацию заниматься. А значит, проще решить проблемы, с которыми сталкивается каждый, кто занимается спортом самостоятельно – отсутствие регулярности, желания и, как следствие, слабые результаты.

«Информационная поддержка от конкурса была очень хорошей. Увеличилось количество скачиваний и число пользователей. За счет этого удалось выявить большое количество ошибок работы серверной части нашей программы, переделать приложение с нуля и устранить ошибки. Также началось обучение стартап-управления в московской школе управления в Сколково, — грант, который мы выиграли в конкурсе, начинаем реализовывать здесь. Мы надеемся, что во время обучения завершится разработка и подготовка всего проекта: до этого был пилотный выпуск, сейчас – полностью переработанный сервер и законченная версия для устройств на базе Android. Далее мы доработаем iOS версию и планируем стартовать в более крупных масштабах», — поделился победитель прошлогоднего конкурса Петр ЛУКАЧЕВСКИЙ.

Конкурс помог не только обратить внимание на ошибки и исправить их, но и увеличить число активных пользователей, отметил еще один автор проекта Егор МАНДАРОВ. Если до «Ты в игре» их было порядка 200-300, то после – увеличилось в четыре раза. На данный момент приложение скачали около 4 тыс. раз.

Поддержка спортивных инициатив и проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится второй раз – в прошлом году первый сезон привлек более 2,6 тыс. заявок из 85 регионов РФ. Номинации второго сезона конкурса позволяют участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект был не только интересен, но и полезен для людей – вне зависимости от их возраста и образа жизни.