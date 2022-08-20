Якутское село Белькачи — родина экс-премьера Украины

21 августа, в якутском селе Белькачи, на родине экс-премьер-министра Украины, выберут депутатов. Меньше месяца остается до массовых выборов в муниципалитеты. 11 сентября жители многих районов и поселений проснутся с новыми-старыми главами и депутатами. Но прежде этого завтра, 21 августа, пройдут досрочные выборы четырех депутатов села Белькачи Усть-Майского района. По одномандатным округам 1, 4, 6 и 7 выдвинуто всего 13 кандидатов. Все идут в качестве самовыдвиженцев. По некоторым данным, в том числе и «Википедии», в селе Белькачи в 1948 году родился Юрий Иванович Ехануров. После рождения в детстве покинул Якутию вместе с семьей и обосновался сперва в Бурятии, а затем на Украине, где и сделал политическую карьеру. В период с сентября 2005 по август 2006 он был председателем правительства Украины, а потом министром обороны, сообщает тгк Говорит Амбросьев