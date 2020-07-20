20.07.2020
17:55
681

Некролог

Якутское региональное отделение «Единой России» приносит глубокие соболезнования

Региональный исполнительный комитет ЯРО партии «Единая Россия» приносит свои cоболезнования Малолеткову Владимиру Николаевичу, нашему соратнику, исполнительному секретарю Алданского местного отделения «Единой России», в связи с кончиной 20 июля 2020 года на 85 году жизни горячо любимой матери

Валентины Александровны
МАЛОЛЕТКОВОЙ.

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх