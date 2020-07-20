20.07.2020
17:55
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Некролог
Якутское региональное отделение «Единой России» приносит глубокие соболезнования
Региональный исполнительный комитет ЯРО партии «Единая Россия» приносит свои cоболезнования Малолеткову Владимиру Николаевичу, нашему соратнику, исполнительному секретарю Алданского местного отделения «Единой России», в связи с кончиной 20 июля 2020 года на 85 году жизни горячо любимой матери
Валентины Александровны
МАЛОЛЕТКОВОЙ.
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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