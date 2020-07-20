Якутское региональное отделение «Единой России» приносит глубокие соболезнования

Региональный исполнительный комитет ЯРО партии «Единая Россия» приносит свои cоболезнования Малолеткову Владимиру Николаевичу, нашему соратнику, исполнительному секретарю Алданского местного отделения «Единой России», в связи с кончиной 20 июля 2020 года на 85 году жизни горячо любимой матери

Валентины Александровны

МАЛОЛЕТКОВОЙ.

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.