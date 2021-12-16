16.12.2021
14:37
688
Происшествия
Якутское представительство начало проверку по ужасной новости
Как передает, Якутия 24,вечером 15 декабря на Невском проспекте автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов на переходе, один из них погиб на месте. В одном из Telegram-каналов упоминается, что второй пострадавший, 26-летний мужчина, является уроженцем Якутии. Главный советник Евгений Петров сообщил телеканалу «Якутия 24», что представительство начало проверку.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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