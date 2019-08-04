04.08.2019
19:20
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Политика

Якутское отделение “Молодой Гвардии” поблагодарили

Третий день Экосмены – политика Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория Смыслов» был посвящен диалог уна равных с лидерами молодежных организаций.

Молодые политики обсудили, как отличить правду от вымысла в эпоху постправды и ответили на вопросы участников.

В своём выступлении руководитель Центрального штаба МГЕР Сергей Перепелов отметил необходимость совершать конкретные дела, а не заниматься пустословием. Отвечая на вопрос о вкладе организаций в защиту прав молодежи, Сергей рассказал о недавних законодательных инициативах Молодой Гвардии.

Прошло расширенное заседание координационного совета «Молодой Гвардии», на котором обсудили вопросы:

  • подведение итогов последних акций и дел;
  • определили направление работы Молодой Гвардии;
  • наградили лучшие отделения за эффективную работу.

Якутское региональное отделение МГЕР получило благодарственную грамоту за эффективную работу последних месяцев.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.
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