Якутское отделение “Молодой Гвардии” поблагодарили

Третий день Экосмены – политика Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория Смыслов» был посвящен диалог уна равных с лидерами молодежных организаций.

Молодые политики обсудили, как отличить правду от вымысла в эпоху постправды и ответили на вопросы участников.

В своём выступлении руководитель Центрального штаба МГЕР Сергей Перепелов отметил необходимость совершать конкретные дела, а не заниматься пустословием. Отвечая на вопрос о вкладе организаций в защиту прав молодежи, Сергей рассказал о недавних законодательных инициативах Молодой Гвардии.

Прошло расширенное заседание координационного совета «Молодой Гвардии», на котором обсудили вопросы:

подведение итогов последних акций и дел;

определили направление работы Молодой Гвардии;

наградили лучшие отделения за эффективную работу.

Якутское региональное отделение МГЕР получило благодарственную грамоту за эффективную работу последних месяцев.