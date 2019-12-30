30.12.2019
15:30
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Общество

Якутское отделение Фонда соцстрахования поздравляет с Новым годом

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

От имени Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и от себя лично поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Это праздник, которого искренне ждут все с надеждами на лучшее. Мы хотим верить, что наступающий 2020 год станет для всех нас годом хороших вестей, плодотворных встреч и благополучия.

Новый год – самый чудесный и самый волшебный семейный праздник. Пусть мир и согласие, любовь и благополучие навсегда поселятся в вашем доме. Много радостных и счастливых дней в новом году в кругу коллег, родных и близких. Здоровья, счастья и удачи во всем!

С уважением Марина Мироновская,
управляющий Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РС(Я)

Источник: Марина Мироновская
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