Якутское олово снизит зависимость России от импорта этого металла

Компания «Янолово» намерена вдвое увеличить объем инвестиций на финансирование проекта по добыче олова в Усть-Янском районе Республике Саха (Якутия) — с 317 млн рублей до 628 млн рублей. Инициативу комментирует член экспертного совета проектного офиса развития Арктики Владимир Маслобоев.

«Ускоренное освоение добычи оловянных руд в Саха (Якутия) можно только приветствовать. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз олова в мире, которая могла бы обеспечить стране высокие позиции среди оловопроизводящих государств. Однако уровень ее вовлеченности в эксплуатацию низкий. В результате на долю России приходится менее 1% мирового производства металла. Российская промышленность нуждается в олове, потребляя около 6,5–7 тыс. тонн в год. Но 90% из этого объема импортируется.

Основные запасы олова сосредоточены на востоке страны. До начала 1990-х годов производственные мощности включали девять горно-обогатительных комбинатов и несколько десятков рудников в Якутии, Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской АО. В 1990-м году СССР занимал 4 место в мире по добыче олова. Добыча оловянного концентрата (97-процентного) составляла 15 тыс. тонн.

В 1991 году начал работать молот уничтожения. В 1993 году закрылись Шерловогорский, Депутатский, Певекский, Дукатский ГОКи. В 2001 году в Приморье обанкротился Хрустальненский ГОК. В 2005 году обанкрочены Хинганский ГОК в Еврейской АО. В 2009 года умер Депутатский ГОК. Остался один Хабаровский край: Солнечный ГОК и Правоурмийская горнообогатительная фабрика. Но мощное предприятие с 4 рудниками и 2 обогатительными фабриками продолжает гибнуть. Закрываются 3 рудника и самая мощная Центральная обогатительная фабрика.

В 2010 году в России было добыто всего 150 тонн оловянного концентрата. Это был год краха оловорудной промышленности России.

В мире основной сферой конечного потребления олова (49%) является производство припоев. Значительные количества металла используются производителями химикатов (18%) и белой жести (12%), а также свинцово-кислотных аккумуляторов, бронз и латуней, флоат-стекла и др.

В 2020 г. потребление рафинированного олова в мире выросло на 4,8%, до 384,2 тыс. т. Рост был полностью обеспечен Китаем, доля которого в мировом показателе в 2020 г. превысила 56% (в период 2011–2019 гг. она варьировала от 46% до почти 50%), а прирост потребления относительно уровня 2019 г. составил 21,5%.

В перспективе ожидается устойчивый рост спроса на металлическое олово. Его возможные темпы оцениваются в 3–6% в год. Этот рост будет обеспечен такими направлениями использования металла, как электроника, коммуникации, IT-технологии, возобновляемая энергетика и электротранспорт, причем ожидается, что к 2025 г. на рынке олова сформируется дефицит в размере 30–40 тыс. т металла; в последующие годы он может увеличиться.

Одной из ключевых особенностей олова является его низкая токсичность. Это способствует применению металла для изготовления пищевых упаковок в пищевой промышленности, а также в прочих отраслях, где свойства олова позволяют снизить вред для экологии при производстве. Особенно это стало актуально для рыбной отрасли РФ, испытывающей дефицит белой жести с оловянным покрытием для производства консервов.

Компания АО «Янолово» (в 2020 г. получила статус резидента Арктической зоны) реализует проект возобновления эксплуатации россыпи ручья Тирехтях в Республике Саха (Якутия), которая отрабатывалась до 2008 г.».