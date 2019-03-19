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19 марта 2019, 15:24
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Якутское общество «Динамо» представляет исторический документ

В этом году якутское «Динамо» отмечает круглую дату — 90 лет.

В далеком 1929 году в городе Якутске в честь Парижской Коммуны прошло первенство Якутского пролетарского спортивного общества «Динамо» по стрельбе из револьвера «Наган». Третье личное место с результатом 29 очков в этих состязаниях занял Василий Кирович Девяшин. Именно это чудом сохранившееся в личном деле свидетельство о призовом месте героя гражданской войны Девяшина было признано первым документальным упоминанием о деятельности якутских динамовцев. Все другие архивные документы, найденные в ходе многолетних поисков, датированы уже 30-ми годами. И хоть поиски первых документов организации по-прежнему продолжаются, найденное свидетельство стало-таки основанием для утверждения 18 марта 1929 года днем рождения Я.П.С.О. «Динамо». 

К  своему 90-летнему юбилею достижений у якутских динамовцев накопилось не мало, но главное — положено начало в написании истории организации, ее летописи. Сегодня полным ходом идет сбор исторических материалов, фотографий, воспоминаний.

Интереснейший цикл исторических очерков, например, был подготовлен известным журналистом Татьяной Данилевской, и начинает его материал, посвященный сверхдальнему лыжному переходу 1980 года, когда четверо якутских чекистов прошли по маршруту героев гражданской войны от Якутска до Охотска.

Где это можно будет прочесть? На сайте организации www.dynamo-yakutia.ru, который в тестовом режиме был запущен к нынешнему юбилею. 

Источник: Дмитрий Павлов, Якутский республиканский совет Общества «Динамо»
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