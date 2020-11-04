04.11.2020
16:24
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Общество

Якутское местное отделение ЕР: Вместе мы можем многое!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём народного единства!

Мы – жители единой многонациональной страны. Каждая народность – это уникальная система традиционных ценностей, культурных и национальных особенностей. Несмотря на то, что мы разные, мы живем в мире и согласии друг с другом.

Сегодня страна и весь мир живут в непростые времена, но именно единение всех граждан нашей Родины поможет преодолеть сложный период. Вместе мы можем многое!

Крепкого здоровья, преодоления всех невзгод, плодотворной работы и семейного благополучия!

Источник: Исполнительный комитет Якутского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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