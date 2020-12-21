Якутское лакомство поразило калужан

Лучшие повара России собрались на одной арене в рамках гастрофестиваля в Калуге 18-20 декабря «Новогодняя кухня России». 14 областей и краев представили на суд калужан блюда региональной кухни. Это Сибирь, Татарстан, Поволжье, Дальний Восток, Кавказ и, конечно, центр России.

Якутию представил Николай Атласов, бренд-шеф ресторана «Усальба Атласовых». Николай Атласов показал мастер-класс, как приготовить любимое лакомство всех якутян — строганину из чира.