21.12.2020
19:09
156

Якутия

Якутское лакомство поразило калужан

Лучшие повара России собрались на одной арене в рамках гастрофестиваля в Калуге 18-20 декабря «Новогодняя кухня России». 14 областей и краев представили на суд калужан блюда региональной кухни. Это Сибирь, Татарстан, Поволжье, Дальний Восток, Кавказ и, конечно, центр России.

Якутию представил Николай Атласов, бренд-шеф ресторана «Усальба Атласовых». Николай Атласов показал мастер-класс, как приготовить любимое лакомство всех якутян — строганину из чира.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх