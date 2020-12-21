21.12.2020
19:09
156
Якутия
Якутское лакомство поразило калужан
Лучшие повара России собрались на одной арене в рамках гастрофестиваля в Калуге 18-20 декабря «Новогодняя кухня России». 14 областей и краев представили на суд калужан блюда региональной кухни. Это Сибирь, Татарстан, Поволжье, Дальний Восток, Кавказ и, конечно, центр России.
Якутию представил Николай Атласов, бренд-шеф ресторана «Усальба Атласовых». Николай Атласов показал мастер-класс, как приготовить любимое лакомство всех якутян — строганину из чира.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.12.2020
26
21.12.2020
57
21.12.2020
132
21.12.2020
100
21.12.2020
343
21.12.2020
389
21.12.2020
260
21.12.2020
239
21.12.2020
352
21.12.2020
612
21.12.2020
176
21.12.2020
582
21.12.2020
1192
21.12.2020
330
21.12.2020
342
21.12.2020
573
21.12.2020
233
21.12.2020
227
21.12.2020
378
21.12.2020
698
21.12.2020
257
21.12.2020
1896
21.12.2020
543
21.12.2020
700
21.12.2020
274
21.12.2020
762
21.12.2020
348
21.12.2020
613
21.12.2020
677
21.12.2020
944
21.12.2020
288
21.12.2020
553
21.12.2020
738
21.12.2020
406
21.12.2020
347
21.12.2020
462
21.12.2020
555
21.12.2020
1275
20.12.2020
474
20.12.2020
1766
20.12.2020
1178
20.12.2020
3643
20.12.2020
1233
20.12.2020
1167
20.12.2020
3445
20.12.2020
898
20.12.2020
677
20.12.2020
1672
20.12.2020
264
20.12.2020
977
20.12.2020
783
20.12.2020
1908
20.12.2020
573
20.12.2020
1185
19.12.2020
7299
19.12.2020
1107
19.12.2020
2431
19.12.2020
591
19.12.2020
1408
19.12.2020
717
19.12.2020
599
19.12.2020
777
19.12.2020
4461
19.12.2020
1028
ТОП НОВОСТИ
19.12.2020
7301
16.12.2020
6752
15.12.2020
6547
15.12.2020
5926
16.12.2020
5499
15.12.2020
5470
19.12.2020
5167
19.12.2020
4462
18.12.2020
4352