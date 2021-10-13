Якутское кино в британском онлайн-кинотеатре

Сезон якутского кино запускают в британском онлайн-кинотеатре Klassiki.online – в течение трех недель будут проходить премьеры четырех фильмов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу «Сахафильм».

Каждая кинокартина будет представлена вместе с интервью с режиссерами и актерами.

Так, 14 октября состоится показ работы Эдуарда Новикова «Царь-птица» – победителя 40-го Московского международного кинофестиваля и лауреата множества международных кинофестивалей.

21 октября пройдет премьера фильма Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится», который был удостоен наград международных и российских кинофестивалей.

28 октября зрители смогут посмотреть работу Анатолия Васильева «Сайылык». Фильм, снятый в 1992 году, рассказывает о призраке, который не может попасть в иной мир, представленном в виде летника. Картина участвовала в специальной программе Пусанского международного кинофестиваля.

4 ноября состоится показ фильма Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» – победителя фестиваля ImagineNATIVE и лауреата множеств международных кинофестивалей.

Отмечается, что фильмы будут доступны только для жителей Великобритании и Северной Ирландии. ⠀

Также 30 октября запланирован круглый стол о якутском кино с зарубежными киноведами. Все записи будут доступны в онлайн и в записи на ресурсах сайта. ⠀

Klassiki.online – академическая платформа для изучения классики советского и постсоветского кино. Здесь представлены фильмы из России, Кавказа и Средней Азии.