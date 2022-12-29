Якутское кино: Самый прибыльный фильм года

Киноитоги года. Сколько заработали самые кассовые якутские фильмы 2022 года.

ТОП-8 самых кассовых якутских фильмов.

Всего в 2022 году в прокат вышли порядка 12 якутских фильмов. В наш топ самых кассовых мы включили фильмы, заработавшие больше миллиона рублей, всего таких картин оказалось 8.

Какие картины побили рекорды по сборам за всю историю якутского кинематографа.

8 «Бэйбэрикээн-2» – 2,6 миллиона рублей

В марте выходило продолжение волшебной сказки, основанной на якутском фольклоре. На нее сходило порядка 10,4 тысяч зрителей. К слову, первая часть якутского фэнтези от того же Константина Тимофеева, заработала куда больше – 6 миллионов.

7«Наша зима» («Биhиги кыhыммыт») – 4,6 миллионов рублей

Вышедшую в ноябре картина о сложностях жизни в браке увидели 14 тысяч зрителей. В фильме снялась Ксения Собчак, по сюжету ее персонажу отрубают руку. С этой работой Степан Бурнашов получил при I Буддийского кинофестиваля в Тыве.

6 «Күннэй» («Күн кыыһа Күннэй») – 6,3 миллиона рублей

Драматическую историю поисков 5-летней девочки Кюнней сняла режиссер Елена Эверстова. Фильм, ставший окончанием сериала на НВК «Саха», вышел в конце октября и привлек 21,6 тысяч зрителей.

5 «Дикий челлендж» – 6,9 миллионов рублей

Летняя комедия о безумных приключениях казаха Эржана и якута Мичиля, которые, пытаясь привлечь иностранного инвестора, организовывают сафари в горах Якутии, но планы предприимчивых друзей рушит местный охотник. В картине Михаила Лукачевского снялись казахский актер Толепберген Байсакалов, а также Дмитрий Шадрин и Анатолий Николаев.

4 «Вертолет» – 7 миллионов рублей

В феврале в прокат выходил еще один фильм Михаила Лукачевского («Белый день», «Дорога»). Суровую драму «Вертолет» с элементами триллера посмотрели более 22,5 тысячи человек. В главных ролях Гаврил Менкяров и Инга Леонова.

3 «Бугун-Былыр» («Сегодня – Прошлое») – 9,6 миллионов рублей

Открывает тройку лидеров апрельская комедия Александра Лукина («Государственные дети») про путешествие во времени. Приключение обычного охранника музея из XXI века в селении древних якутов в долине Туймаада увидели 30 тысяч зрителей.

2 «Джулур. Мас-рестлинг» – 13 миллионов рублей

Спортивную драму режиссера Валентина Макарова посмотрели более 39 тысяч якутян. За пределами республики история якутского Рокки оказалась также достаточно успешной, ее увидели 1,2 тысячи человек и принесли 355 тысяч рублей. Летом фильм был удостоен спецприза Шукшинского кинофестиваля в Барнауле.

1 «Зина и Леха: Операция Хвост и вымя» – 14,6 миллионов рублей.

Лидер года по сборам в Якутии комедия от популярных блогеров. Историю двух сельских друзей, задумавших заработать на афере, посмотрели больше 45,8 тысяч человек.

У фильма был небольшой прокат по регионам России. За 11 сеансов «Зина и Леха» заработали почти 100 тысяч рублей.