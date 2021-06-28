Якутское кино продолжает триумфальное шествие по фестивалям

В городе Чебоксары с 21 по 25 июня проходил Чебоксарский международный кинофестиваль, который был посвящён этническому и региональному кино. В конкурсной программе принимали участие три якутских фильма — «Рядовой Чээрин», «Потанцуй со мной» и «Сердце солдата». Первые два фильма одержали победу в нескольких номинациях.

Кинофестиваль с участием многих стран в Чувашии проходит уже в 14-й раз. Примечательно, что странами-участницами кинофестиваля стали не только страны СНГ, но и Европы — Польши, Франции, Чехии и Дании.

Традиционно конкурс поделён на два раздела. В конкурсе этнического и регионального кино участвовали 17 кинокартин из Бурятии, Хакасии, Татарстана, Забайкальского края, Свердловской области, Тывы и Якутии. Республику на конкурсе представляли три киноработы — «Рядовой Чээрин», «Потанцуй со мной» и «Сердце солдата».

По итогам конкурса фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Чээрин» получил приз за лучшую актерскую работу (Айтал Степанов — исполнитель главной роли). Фильм дебютанта Никандра Федорова «Потанцуй со мной», вышедший в прокат в марте этого года, завоевал две основные награды — за лучший фильм и лучший сценарий.

Напомним, фильм «Потанцуй со мной» рассказывает историю Нюргуна, который с детства был влюблён в Сайсары. Но в самые необходимые моменты ему не хватало немного решительности и нужных слов. Пронеся свою любовь через годы, Нюргун оказался рядом с Сайсары, когда она уже никого не ждала. Будут ли они вместе и смогут ли потанцевать?