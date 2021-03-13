Якутское кино оценил премьер-министр

С 11 марта в широком прокате фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Чээрин». Фильм снят по мотивам повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Чээрин».

Съёмки фильма начались в 2015 году, когда известный актер и режиссер Аркадий Новиков поставил задачу экранизировать знаменитую повесть. После того, как его не стало, отснятый материал подняли только спустя три года, когда продюсер картины Нюргун Иванов обратился к Дмитрию Кольцову.

Сама повесть «Егор Чээрин» была написана в 1947 году, и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне снят полнометражный фильм.

Андрей Тарасенко поздравил создателей фильма «Рядовой Чээрин» с началом широкого проката и вручил благодарность от руководства Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие культуры и искусства, заслуги в области кинематографа.

«Сюжет понятный, интересный, всё в меру, смотреть одно удовольствие. Фильм душевный, о силе духа, о воле к жизни, о дружбе. Хочу поблагодарить создателей фильма, творческую группу и актёров за масштаб и качество, с которым снят фильм. Якутское кино не перестаёт удивлять. Надеюсь, вы тоже посмотрите этот замечательный фильм и сами убедитесь, какая работа была проделана», – отметил Андрей Тарасенко.

Действие фильма происходит осенью 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник из Якутии Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою ему удается проявить себя, он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.