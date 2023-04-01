Якутское экстрим-такси: Держим машину, чтобы не легла на бок

Житель Олекминского района Сергей Михайлов, устроивший экстремальный такси-тур пассажирам по маршруту Якутск – Олекминск отделался, можно сказать, испугом, по результатам рассмотрения судом в отношении него уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщает тгк Торбозное радио.

Как установило следствие, Михайлов не имея лицензии на перевозку пассажиров, решил заработать на своем авто ГАЗ-«Соболь», которое к тому же имело неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещается, в том числе в салоне был установлен кустарным методом третий ряд сидений для 4-х пассажиров.

Видео олекминского экстрим-такси

После того как видеозапись поездки, сделанная одним из пассажиров, при проезде сложного участка вдоль реки Лены (зимник еще не был открыт), разлетелась по интернету, этим эпизодом заинтересовались правоохранительные органы.

Но Михайлов успел явиться в правоохранительные органы с явкой с повинной (3 ноября), до того, как было возбуждено уголовное дело (23 ноября). Суд при вынесении приговора учел данное обстоятельство, а также положительные характеристики и позицию потерпевших, и 24 января прекратил уголовное дело за деятельным раскаянием.