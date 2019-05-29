Якутское дзюдо сохраняет лидирующие позиции

Сборная республики выиграла две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали Спартакиады школьников.
23-24 мая в Хабаровске прошел второй этап IX летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях участвовали дзюдоисты 14-16 лет. Победители соревнований поедут на финал Спартакиады учащихся России, который пройдет в Череповце в середине июля.
Победителями в своих весовых категориях стали Карина ЕФИМОВА (УОР – ДЮСШ№2) и Сайыына ПЕТРОВА (УОР – Намский улус). В финалы вышли Ярослав ЩЕГЛОВ, Кюннэй СИВЦЕВА, Дарья ЛОДНЕВА и Юлия ФИЛИЗОВА. Бронзовых наград удостоились Рашид ИЗМАЙЛОВ, Илья СИВОГЛАЗ и Полина ИУДИНА. В общем командном зачете сборная команда Якутии заняла второе место. Победила команда Приморья, на третьей строчке расположилась сборная Бурятии. Всего на Спартакиаде были заявлены спортсмены из 8 регионов Дальнего Востока.
«Результат, несмотря на то, что нам удалось сохранить те же позиции в командном зачете, что и в 2017 году, только удовлетворительный, — признается тренер УОР Дамдин ГОМБОДОРЖ. – Конечно, конкуренция с появлением в нашей дальневосточной зоне команд Бурятии и Забайкалья стала намного выше. Ведь в этих регионах очень сильные и давние традиции дзюдо. Но еще одной причиной стало то, что мы повезли в Хабаровск много ребят младшего возраста, тех, что будет рассматриваться в качестве кандидатов в сборную команду Якутии на Играх «Дети Азии» в 2020 году. Выездных соревнований не так много, так что приоритетной нашей целью с прицелом на будущее является именно этот ответственный международный старт. Так что даже те, кто проиграл в итоге в финалах или более ранних стадиях, приобрели самое главное – бесценный опыт. Вешать нос ребята не будут, надо работать и готовиться к следующим турнирам».
II, Дальневосточный этап IX Спартакиады школьников России
Юноши:
46 кг
5м +Оев Собир (Гомбодорж Д.)
50 кг
7м +Тигунцев Никита (Поленок Д.М.)
55 кг
3м +Измайлов Рашид (Данилова М.П.)
60 кг
66 кг
5м +Слукин Кирилл (Поварич Д.Н.)
73 кг
5м +Хамидулин Дамир (Диденко Н.Н.)
81 кг
5м +Синицын Михаил (Иванов Д.Ф.)
90 кг
2м +Щеглов Ярослав (Диденко Н.Н.)
+90 кг
3м +Сивоглаз Илья (Кельзин С.С.)
Девушки:
40 кг
2м +Сивцева Кюннэй (Герасимов В.М.)
44 кг
1м +Петрова Сайыына (Гомбодорж Д.)
48 кг
4м +Емельяненко Алина (Пишнограй А.Ю.)
52 кг
1м +Ефимова Карина (Данилова М.П.)
57 кг
2м +Лоднева Дарья (Лоднев Н.П.)
63 кг
4м +Мирлан кызы Бенназир (Адылканов А.)
70 кг
3м +Иудина Полина (Соловьев Э.И.)
+70 кг
2м +Филизова Юлия (Попов А.П.)