Якутское дзюдо сохраняет лидирующие позиции

Сборная республики выиграла две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали Спартакиады школьников.

23-24 мая в Хабаровске прошел второй этап IX летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях участвовали дзюдоисты 14-16 лет. Победители соревнований поедут на финал Спартакиады учащихся России, который пройдет в Череповце в середине июля.

Победителями в своих весовых категориях стали Карина ЕФИМОВА (УОР – ДЮСШ№2) и Сайыына ПЕТРОВА (УОР – Намский улус). В финалы вышли Ярослав ЩЕГЛОВ, Кюннэй СИВЦЕВА, Дарья ЛОДНЕВА и Юлия ФИЛИЗОВА. Бронзовых наград удостоились Рашид ИЗМАЙЛОВ, Илья СИВОГЛАЗ и Полина ИУДИНА. В общем командном зачете сборная команда Якутии заняла второе место. Победила команда Приморья, на третьей строчке расположилась сборная Бурятии. Всего на Спартакиаде были заявлены спортсмены из 8 регионов Дальнего Востока.

«Результат, несмотря на то, что нам удалось сохранить те же позиции в командном зачете, что и в 2017 году, только удовлетворительный, — признается тренер УОР Дамдин ГОМБОДОРЖ. – Конечно, конкуренция с появлением в нашей дальневосточной зоне команд Бурятии и Забайкалья стала намного выше. Ведь в этих регионах очень сильные и давние традиции дзюдо. Но еще одной причиной стало то, что мы повезли в Хабаровск много ребят младшего возраста, тех, что будет рассматриваться в качестве кандидатов в сборную команду Якутии на Играх «Дети Азии» в 2020 году. Выездных соревнований не так много, так что приоритетной нашей целью с прицелом на будущее является именно этот ответственный международный старт. Так что даже те, кто проиграл в итоге в финалах или более ранних стадиях, приобрели самое главное – бесценный опыт. Вешать нос ребята не будут, надо работать и готовиться к следующим турнирам».

II, Дальневосточный этап IX Спартакиады школьников России

Юноши:

46 кг

5м +Оев Собир (Гомбодорж Д.)

50 кг

7м +Тигунцев Никита (Поленок Д.М.)

55 кг

3м +Измайлов Рашид (Данилова М.П.)

60 кг

66 кг

5м +Слукин Кирилл (Поварич Д.Н.)

73 кг

5м +Хамидулин Дамир (Диденко Н.Н.)

81 кг

5м +Синицын Михаил (Иванов Д.Ф.)

90 кг

2м +Щеглов Ярослав (Диденко Н.Н.)

+90 кг

3м +Сивоглаз Илья (Кельзин С.С.)

Девушки:

40 кг

2м +Сивцева Кюннэй (Герасимов В.М.)

44 кг

1м +Петрова Сайыына (Гомбодорж Д.)

48 кг

4м +Емельяненко Алина (Пишнограй А.Ю.)

52 кг

1м +Ефимова Карина (Данилова М.П.)

57 кг

2м +Лоднева Дарья (Лоднев Н.П.)

63 кг

4м +Мирлан кызы Бенназир (Адылканов А.)

70 кг

3м +Иудина Полина (Соловьев Э.И.)

+70 кг

2м +Филизова Юлия (Попов А.П.)