Якутско-казахская комедия «Дикий Челлендж» от Detsad

30 июня в кинотеатрах Якутии состоится премьера фильма «Дикий Челлендж» от творческой студии «Detsat» совместно с кинокомпанией «Сахафильм» и казахстанской компанией «Байтерек Production».

— Мы очень надеемся, что у нас получился достойный продукт, который не стыдно показать. После Якутии намечается прокат по России и Казахстану. Хотим подготовиться к этому тщательно, переговоры проката уже идут. Когда писали сценарий к фильму, ориентировались не только на якутских зрителей, но и на казахскую аудиторию. Поэтому старались прописывать не локальные шутки, чтобы их понимали и другие,- рассказал актер Алексей Егоров.

Картина снималась в экстремальных условиях в Алматы и в Якутии. По сюжету казахский ловелас Эржан уговаривает друга якута Мичиля организовать сафари на редкого мамонтового барана в горах вечной мерзлоты, чтобы развлечь потенциального немецкого инвестора Гернота. Но все идет не по плану, когда местный оленевод начинает на них охоту. Чтобы вернуться домой живыми, им предстоит преодолеть тысячи километров лесотундры и уйти от погони.

Режиссёр фильма — Михаил Лукачевский. В главных ролях: Тулепберген Байсакалов, Гернот Грим, Алексей Егоров и Дмитрий Шадрин.