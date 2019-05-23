Якутский ТЮЗ покорил международный театральный фестиваль в Татарстане

В Татарстане состоялся фестиваль «БУА: пространство диалога», на который был достаточно жесткий отбор. ТЮЗ получил приглашение со спектаклем «Покуда жива любовь» с припиской о том, что постановка получила одобрение всех критиков фестиваля.

Фестиваль был не конкурсный, он заявлен как праздник театрального искусства. После каждого спектакля проходили обсуждения. Коллегию критиков фестиваля представили известные театралы, эксперты Национальной театральной премии «Золотая маска».

В этом году на фестиваль театров в Буинск приехали 24 театра из шести стран мира. В дни фестиваля артисты показали спектакли на татарском, русском, казахском, эрзанском, башкирском, персидском, якутском языках на шести площадках.

Было сказано много добрых, искренних слов в адрес якутского спектакля не только критиками, но и артистами, режиссерами, художниками из разных театров. ТЮЗ Якутии получил много интересных приглашений.

На круглом столе художественный руководитель Театра юного зрителя Якутии Алексей Павлов внес предложение о строительстве нового здания Буинского драматического театра, где могут выступать лучшие театры страны и мира. Предложение было встречено бурными аплодисментами участников мероприятия.