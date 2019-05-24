Якутский техникум попал в Топ-100 лучших колледжей России

Второй год подряд Якутский технологический техникум сервиса входит в топ — 100 лучших колледжей и техникумов России по версии WorldSkills Russia.

В Казани в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы » наградили лучшие образовательные организации за 2018 год. Дипломы получили средние специальные учебные заведения из 32 регионов страны.

«Рейтинг профессиональных образовательных организаций становится традиционным мероприятием движения молодых профессионалов. Он проводится второй раз, и второй год в этом списке наш Якутский технологический техникум сервиса. Топ-100 -лидеры, имеющие качественные показатели при подготовке рабочих кадров. Здесь учитываются массовость и вовлеченность студентов в движение WorldSkills, а также результаты сдачи государственной итоговой аттестации выпускников колледжей по стандартам WSR в форме демонстрационного экзамена и многое другое», — прокомментировала заместитель министра образования и науки республики Ньюргуна СОКОЛОВА.

К слову, в России более трех тысяч колледжей и техникумов. Так что быть среди лучших ста ссузов — почетно и престижно.

По словам Ньюргуны Афанасьевны, якутский техникум участвует более чем в семи сервисных компетенциях чемпионата рабочих профессий и традиционно показывает хорошие результаты. Замминистра выразила надежду, что коллектив техникума продолжит работу в этом направлении и еще покажет хорошие результаты, а остальным 47 ссузам Якутии пожелала подтянуться и достичь таких же больших высот в работе.