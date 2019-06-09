Якутский спасатель стал победителем в конкурсе МЧС России

Успешно участвуют спасатели из Якутии в Международной выставке Комплексная безопасность на ВДНХ в Москве. Находкин Николай Александрович член Высшего Совета Российского союза спасателей в третий раз стал победителем конкурса МЧС России «Есть идея». Награду вручил первый заместитель министра генерал-полковник А. П. Чуприян. На этот раз Николай Находкин представил проект Портал безопасности, при внедрении которого можно будет координировать передвижения дальнобойщиков, оленеводов, туристов.

Нередко туристы не регистрируются, залетают напрямик на вертолётах из соседних регионов. Когда случается беда теряется много времени на их поиски.

Также был представлен способ организации связи в спасательных домиках, которые будут установлены на опасных местах зимников. С помощью обычного телефона и подачи 12 вольт, можно звонить в спасательную службу. Многих посетителей, профессиональных спасателей из регионов заинтересовал усовершенствованный поисково-спасательный Маяк, созданный в Якутии.